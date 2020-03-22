Рецепт дня: булгур із куркою, грибами та овочами

Колоритний східний плов із грибами та куркою блискавично втамує голод, але перед цим... запах прянощів заполонить увесь дім.

Додайте східних акцентів щоденному раціону — приготуйте запаморочливо апетитний плов із куркою, грибами та овочами. Але не з рису, а з булгура! Це дуже ситна й корисна пшенична крупа, надзвичайно популярна в країнах Азії.

Промивати булгур перед приготуванням не треба, він швидко розварюється й ідеально поєднується з м’ясом, грибами, овочами та спеціями. Щоб плов вийшов розсипчастим, досвідчені кулінари рекомендують спочатку обсмажити крупу в олії чи вершковому маслі й лише потім залити окропом.

Завдяки високому вмісту білка, марганцю та корисних жирів цю пшеничну крупу рекомендують вживати дітям, вегетаріанцям, а також людям, які худнуть. Булгур чудово насичує, зміцнює імунітет і покращує травлення.

У поєднанні із соковитими овочами, ніжною курочкою та грибами це — ідеальна страва для вихідного з рідними чи друзями.

ІНГРЕДІЄНТИ:

Булгур - 1,5 склянки

Куряча грудка - 300 гр

Солодкий перець - 1 шт

Гриби (печериці) - 200 гр

Морква - 1шт

Зелений горошок - 100 гр

Цибуля червона - 1шт

Рослинна олія - 50 гр

Масло - 30 гр

Чебрець - 3 гілочки

Каєнський перець - дрібка

Кінза чи петрушка - 1 пучок

ПРИГОТУВАННЯ:

Етап № 1

У каструлю наливаємо три склянки води та ставимо на плиту закипати. В окріп насипаємо булгур, солимо та варимо на повільному вогні під кришкою протягом 20 хвилин.

Етап № 2

Поки крупа вариться, підготуємо овочі. Цибулю очищаємо від лушпиння, миємо та довільно подрібнюємо. Нарізаємо маленькими шматочками курячу грудку. Перець ріжемо соломкою. Моркву натираємо на тертці, а гриби кришимо тонкими пластинками.

Етап № 3

Наливаємо в сковороду олію, розігріваємо. Злегка обсмажуємо цибулю та моркву. Додаємо курку, гриби та смажимо протягом 10 хвилин. Саме час додати горошок, чебрець та перець. Перемішуємо суміш і тушкуємо ще три хвилини під закритою кришкою.

Етап № 4

До овочево-м’ясної суміші додаємо варений булгур. Перемішуємо інгредієнти й тримаємо на невеличкому вогні ще дві хвилини. Вимикаємо плиту, додаємо шматочок вершкового масла. Залишаємо плов на 10 хвилин.

Готовий булгур посипаємо свіжою зеленню та насолоджуємося пряним смаком ароматної східної страви!