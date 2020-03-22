Рецепт дня: булгур із куркою, грибами та овочами

Додайте східних акцентів щоденному раціону — приготуйте запаморочливо апетитний плов із куркою, грибами та овочами. Але не з рису, а з булгура! Це дуже ситна й корисна пшенична крупа, надзвичайно популярна в країнах Азії.
Промивати булгур перед приготуванням не треба, він швидко розварюється й ідеально поєднується з м’ясом, грибами, овочами та спеціями. Щоб плов вийшов розсипчастим, досвідчені кулінари рекомендують спочатку обсмажити крупу в олії чи вершковому маслі й лише потім залити окропом.
Завдяки високому вмісту білка, марганцю та корисних жирів цю пшеничну крупу рекомендують вживати дітям, вегетаріанцям, а також людям, які худнуть. Булгур чудово насичує, зміцнює імунітет і покращує травлення.
У поєднанні із соковитими овочами, ніжною курочкою та грибами це — ідеальна страва для вихідного з рідними чи друзями.
ІНГРЕДІЄНТИ:
Булгур - 1,5 склянки
Куряча грудка - 300 гр
Солодкий перець - 1 шт
Гриби (печериці) - 200 гр
Морква - 1шт
Зелений горошок - 100 гр
Цибуля червона - 1шт
Рослинна олія - 50 гр
Масло - 30 гр
Чебрець - 3 гілочки
Каєнський перець - дрібка
Кінза чи петрушка - 1 пучок
ПРИГОТУВАННЯ:
Етап № 1
У каструлю наливаємо три склянки води та ставимо на плиту закипати. В окріп насипаємо булгур, солимо та варимо на повільному вогні під кришкою протягом 20 хвилин.
Етап № 2
Поки крупа вариться, підготуємо овочі. Цибулю очищаємо від лушпиння, миємо та довільно подрібнюємо. Нарізаємо маленькими шматочками курячу грудку. Перець ріжемо соломкою. Моркву натираємо на тертці, а гриби кришимо тонкими пластинками.
Етап № 3
Наливаємо в сковороду олію, розігріваємо. Злегка обсмажуємо цибулю та моркву. Додаємо курку, гриби та смажимо протягом 10 хвилин. Саме час додати горошок, чебрець та перець. Перемішуємо суміш і тушкуємо ще три хвилини під закритою кришкою.
Етап № 4
До овочево-м’ясної суміші додаємо варений булгур. Перемішуємо інгредієнти й тримаємо на невеличкому вогні ще дві хвилини. Вимикаємо плиту, додаємо шматочок вершкового масла. Залишаємо плов на 10 хвилин.
Готовий булгур посипаємо свіжою зеленню та насолоджуємося пряним смаком ароматної східної страви!