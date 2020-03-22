Як їсти їжу, щоб вона покращила роботу мозку

Новини шоу бізнесу:Деяка їжа має здатність покращувати настрій!

Про їжу для мозку розповіла невролог-психотерапевт Людмила Підкуймуха. Багато триптофану міститься в бананах та у хлібі грубого помолу.

Але для того, щоб вуглеводи, які містяться у складі хліба запустили процес вироблення триптофану, їсти його потрібно до початку приймання їжі багатої білками (сир, м'ясо), інакше інші амінокислоти не дозволять триптофану потрапити в головний мозок.

Для синтезу серотоніну також потрібен вітамін В6, а він у нас в значній кількості є в зернах злаків і молюсках.

Відчуття задоволення від чогось дає нам дофамін. Фолієва кислота, потрібна для синтезу дофаміну, міститься в достатній кількості в броколі, телячій печінці.

Салат, шпинат, капуста, паприка багаті таким "опіатом" як цитофін, який теж володіє властивістю покращувати настрій.

В молоці є морфіноподібна речовина казоморфін, а в шоколаді – андамін, речовина, яка викликає таку ж збуджувальну дію як гашиш.

М'ясо курки, індички й тунця містить багато амінокислоти тирозину. Тирозин сприяє підвищенню енергії та швидкості реакцій в мозку, підвищуючи рівень допаміну і норадреналіну.

Ще одна речовина, яка підвищує настрій – капсаїцин. Він міститься в гострому перці. Саме він надає гостроти перчині. У відповідь на печіння, яке стимулює нервові закінчення в ротовій порожнині, мозок виділяє ендорфіни – речовини, які покращують настрій).

При стресах організм також потребує адаптогенів – речовин, що підвищують здатність адаптивних систем. Це зелений чай, женьшень, комбучі, лимонник. Підбирайте для своєї нервової системи правильну їжу.