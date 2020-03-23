Рецепт дня: ароматні та ніжні шведські булочки з корицею

У Швеції булочки з корицею як елемент традиційної кухні стали популярними в середині 20 століття. З того часу і дотепер цю здобу обожнюють не лише в королівстві: вона отримала славу й любов далеко за його межами.
Шведи настільки захоплюються своєю випічкою, що навіть заснували Kanelbullens dag — День булочок з корицею, що відзначається восени. А ще в їхньому повсякденному житті існує такий феномен, як фіка. Це — маленька перерва на каву з булочкою: через кожні дві години всі відкладають свої справи і смакують гарячим напоєм з ароматними коричними плюшками.
Спробуйте цей скандинавський смаколик, приготовлений за нашим рецептом, — і ви забажаєте долучитися до такої традиції!
ШВЕДСЬКІ БУЛОЧКИ З КОРИЦЕЮ
ІНГРЕДІЄНТИ:
Молоко - 400 мл
Сухі дріжджі - 10 гр
Цукор - 220 гр
Сіль - 80 гр
Пшеничне борошно - 150 гр
Масло вершкове - 2 шт
Яйце - 2 ст.л.
Кориця - 2 ст.л.
Яєчний жовток - 1 шт
ПРИГОТУВАННЯ:
Етап № 1
Висипаємо у підігріте до 40 градусів молоко дріжджі й розчиняємо їх. В іншій ємності розтоплюємо 100 г вершкового масла. Переливаємо його в молочно-дріжджову суміш. Додаємо 10 г цукру і сіль.
Етап № 2
Просіюємо борошно. Поступово вводимо його в молочну суміш і формуємо еластичне тісто, яке добре відстає від рук.
Залишаємо накрите рушником тісто в теплому місці підходити протягом 30–50 хвилин.
Етап № 3
Стіл покриваємо тонким шаром борошна, викладаємо тісто й починаємо розкачувати його до товщини у 3 мм. Розтоплюємо решту вершкового масла і змащуємо ним тісто. Змішуємо цукор і корицю, посипаємо ними тісто і складаємо його навпіл.
Етап № 4
Нарізаємо тісто смужками шириною 3 см. Кожну смужку згортаємо по спіралі у вигляді «равлика» і викладаємо на деко, застелене пергаментним папером для випічки та змащене яєчним жовтком. Відправляємо «равликів» у духовку, розігріту до 200 градусів приблизно на 15–20 хвилин.
І кличемо близьких на смачне чаювання!