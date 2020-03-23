Рецепт дня: ароматні та ніжні шведські булочки з корицею

Шведська булочка з корицею нагадує равлика, оскільки зроблена зі спірально згорнутої смужки тіста, традиційно присмаченої солодкою коричною глазур'ю із сиропом.

У Швеції булочки з корицею як елемент традиційної кухні стали популярними в середині 20 століття. З того часу і дотепер цю здобу обожнюють не лише в королівстві: вона отримала славу й любов далеко за його межами.

Шведи настільки захоплюються своєю випічкою, що навіть заснували Kanelbullens dag — День булочок з корицею, що відзначається восени. А ще в їхньому повсякденному житті існує такий феномен, як фіка. Це — маленька перерва на каву з булочкою: через кожні дві години всі відкладають свої справи і смакують гарячим напоєм з ароматними коричними плюшками.

Спробуйте цей скандинавський смаколик, приготовлений за нашим рецептом, — і ви забажаєте долучитися до такої традиції!

ШВЕДСЬКІ БУЛОЧКИ З КОРИЦЕЮ

ІНГРЕДІЄНТИ:

Молоко - 400 мл

Сухі дріжджі - 10 гр

Цукор - 220 гр

Сіль - 80 гр

Пшеничне борошно - 150 гр

Масло вершкове - 2 шт

Яйце - 2 ст.л.

Кориця - 2 ст.л.

Яєчний жовток - 1 шт

ПРИГОТУВАННЯ:

Етап № 1

Висипаємо у підігріте до 40 градусів молоко дріжджі й розчиняємо їх. В іншій ємності розтоплюємо 100 г вершкового масла. Переливаємо його в молочно-дріжджову суміш. Додаємо 10 г цукру і сіль.

Етап № 2

Просіюємо борошно. Поступово вводимо його в молочну суміш і формуємо еластичне тісто, яке добре відстає від рук.

Залишаємо накрите рушником тісто в теплому місці підходити протягом 30–50 хвилин.

Етап № 3

Стіл покриваємо тонким шаром борошна, викладаємо тісто й починаємо розкачувати його до товщини у 3 мм. Розтоплюємо решту вершкового масла і змащуємо ним тісто. Змішуємо цукор і корицю, посипаємо ними тісто і складаємо його навпіл.

Етап № 4

Нарізаємо тісто смужками шириною 3 см. Кожну смужку згортаємо по спіралі у вигляді «равлика» і викладаємо на деко, застелене пергаментним папером для випічки та змащене яєчним жовтком. Відправляємо «равликів» у духовку, розігріту до 200 градусів приблизно на 15–20 хвилин.

І кличемо близьких на смачне чаювання!