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Рецепт дня: вітамінний салат з редису, огірків та яєць

Рецепт дня: вітамінний салат з редису, огірків та яєць
13:35 Вт, 24 Березень 2020 Телеграф rud.ua Фото: pixabay.com

Комбінація з редиски, огірків та яєць гармонійно поєднується з різними соусами, зеленню, мікс-салатом, руколою. Спробуйте поекспериментувати.

Редиска - джерело вітамінів групи B, С, PP, калію, кальцію, натрію, фосфору та заліза. Вона підвищує імунітет, нормалізує рівень гемоглобіну. Тому страви з редиски мають бути в кулінарних записах кожної господині, яка прагне готувати здорову та корисну їжу!

До класичних рецептів належить варіант салату з редиски, огірків та яєць. Особливо актуальним такий простий та швидкий мікс у поєднанні з ароматною заправкою буде влітку, коли свіжі овочі доступніші й корисніші. Салат на основі редиски прекрасно доповнить обід чи вечерю й додасть їм більшої користі.

ІНГРЕДІЄНТИ:

Редиска - 300 гр

Огірок - 2шт

Яйце - 2 шт

Зелень - пучок

Сметана - 200 гр

Лимон - 1 шт

Сіль, перець - за смаком

ПРИГОТУВАННЯ:

Етап № 1

Для початку підготуйте круто зварені яйця. Варити їх у киплячій воді слід 7–8 хвилин, щоб жовток був привабливого жовтого кольору. Виймаємо яйця з окропу, остуджуємо та чистимо. Акуратно розрізаємо на четвертинки, щоб жовток не розпався.

Миємо овочі, редиску чистимо та нарізаємо тонкими пластинками. Огірок ріжемо кружечками чи соломкою — кому як до вподоби.

Етап № 2

Готуємо соус. Пересипаємо сметану у глибоку миску, додаємо декілька крапель лимонного соку, трохи солі та перцю. Все гарно перемішуємо та заправляємо салат. Прикрасити закуску можна кропом, петрушкою чи шматочком лимона.

Черемша - корисний суперфуд і джерело вітамінів

Подавати на стіл салат бажано одразу, адже овочі можуть пустити сік та розм’якнути. Смачного!

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Рецепт, Салат, Редис, Витамині, Смачно, Швидко, Яйця, Огірки.
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