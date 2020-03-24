Рецепт дня: вітамінний салат з редису, огірків та яєць

Комбінація з редиски, огірків та яєць гармонійно поєднується з різними соусами, зеленню, мікс-салатом, руколою. Спробуйте поекспериментувати.

Редиска - джерело вітамінів групи B, С, PP, калію, кальцію, натрію, фосфору та заліза. Вона підвищує імунітет, нормалізує рівень гемоглобіну. Тому страви з редиски мають бути в кулінарних записах кожної господині, яка прагне готувати здорову та корисну їжу!

До класичних рецептів належить варіант салату з редиски, огірків та яєць. Особливо актуальним такий простий та швидкий мікс у поєднанні з ароматною заправкою буде влітку, коли свіжі овочі доступніші й корисніші. Салат на основі редиски прекрасно доповнить обід чи вечерю й додасть їм більшої користі.

ІНГРЕДІЄНТИ:

Редиска - 300 гр

Огірок - 2шт

Яйце - 2 шт

Зелень - пучок

Сметана - 200 гр

Лимон - 1 шт

Сіль, перець - за смаком

ПРИГОТУВАННЯ:

Етап № 1

Для початку підготуйте круто зварені яйця. Варити їх у киплячій воді слід 7–8 хвилин, щоб жовток був привабливого жовтого кольору. Виймаємо яйця з окропу, остуджуємо та чистимо. Акуратно розрізаємо на четвертинки, щоб жовток не розпався.

Миємо овочі, редиску чистимо та нарізаємо тонкими пластинками. Огірок ріжемо кружечками чи соломкою — кому як до вподоби.

Етап № 2

Готуємо соус. Пересипаємо сметану у глибоку миску, додаємо декілька крапель лимонного соку, трохи солі та перцю. Все гарно перемішуємо та заправляємо салат. Прикрасити закуску можна кропом, петрушкою чи шматочком лимона.

Подавати на стіл салат бажано одразу, адже овочі можуть пустити сік та розм’якнути. Смачного!