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Рецепт дня: класична фритата з помідорами і моцарелою
Рецепт дня: класична фритата з помідорами і моцарелою

Рецепт дня: класична фритата з помідорами і моцарелою

Рецепт дня: класична фритата з помідорами і моцарелою
09:58 Сьогодні Телеграф rud.ua Фото: pixabay.com

Починати новий день із фритати — чудова італійська традиція!

Соковита, ніжна фритата - це омлет з овочами, грибами чи м’ясом, щедро посипаний натертим сиром та запечений у духовці.

Хитрість цієї яєчної запіканки в тому, що в разі заміни інгредієнтів повністю змінюється й смак страви. Чергуйте бекон із ковбасою, використовуйте моцарелу замість бринзи, додавайте різноманітні овочі - й щодня насолоджуйтеся новим поживним сніданком. 

Експрес-варіант - фритата на сковороді. Така ж пухка й ситна, але швидка яєчня стане смачним порятунком для всіх, у кого обмаль часу для приготування страв.

Поснідати фритатою з червоними літніми овочами - смачно і корисно! Болгарський перець заряджає вітаміном С. А помідори покращують розумову активність - саме те, що треба зранку!

ІНГРЕДІЄНТИ:

Яйця - 6 шт

Молоко - 50 мл

Помідори - 2 шт

Болгарський перець - 1 шт

Сир моцарела - 200 гр

Листя базиліку - 5 шт

Оливкова олія - для смаження

Сіль, перець - за смаком

ПРИГОТУВАННЯ:

Етап № 1

Підготуємо овочі та зелень. Болгарський перець ріжемо соломкою. З помідорів знімаємо шкірку та нарізаємо кружальцями або скибочками. Подрібнюємо базилік.

Етап № 2

У великій посудині збиваємо яйця з молоком.

Етап № 3

Розігріваємо жароміцну сковорідку, додаємо рослинну олію, виливаємо яєчно-молочну суміш. Зверху викладаємо помідори, болгарський перець та зелень. Натираємо моцарелу на великій тертці та посипаємо нею омлет. Смажимо під закритою кришкою на невеликому вогні протягом 5–7 хвилин.

Рецепт дня: вітамінний салат з редису, огірків та яєць

Етап № 4

Коли омлет підсмажиться знизу, ставимо його в розігріту до 180 °C духовку (з функцією верхнього вогню або гриля) ще на 8–10 хвилин, аби страва підрум’янилася зверху.

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Все по темі:

Италия, Рецепт, Традиция, Зелень, СIR, Сниданок, Рецепт дня, Фрітата, Млоцарела.
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