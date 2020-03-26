Рецепт дня: салат із курячим м'ясом і фруктами

Куряче м'ясо, соковиті солодкі фрукти та ягоди, пікантні спеції та молочні продукти - основні складники салату, яким ми хочемо з вами поділитися. Їхній смак вам добре знайомий, проте в такому колоритному сполученні властивості інгредієнтів розкриються зовсім по-новому. Спробуйте, адже це неймовірний мікс східного та західного, ніжності та пряності...
ІНГРЕДІЄНТИ:
Куряче філе - 250 гр
Мандарини - 150 гр
Полуниця - 300 гр
Ананас - 150 гр
Майонез - 2,5 ст.л.
Сметана - 2,5 ст.л.
Апельсиновий сік - 2 ст.л.
Карі - 1 ч.л.
Молоко - 4 ст.л.
Зелений салат - за смаком
Кокосові пластівці - 30 гр
ПРИГОТУВАННЯ:
Етап № 1
Відварюємо куряче філе, остуджуємо і нарізаємо шматочками.
Етап № 2
Чистимо ананас та нарізаємо лише його м'яку частину. Дрібнимо полуницю на маленькі шматочки та роз'єднуємо мандарини на дольки. Змішуємо у глибокій тарілці фрукти та ягоди з нарізаним курячим м'ясом.
Етап № 3
Готуємо заправку для салату: змішуємо майонез, сметану, молоко, апельсиновий сік та карі.
Етап № 4
Додаємо листя салату та заправку до ємності з фруктами та м'ясом і перемішуємо.
Прикрашаємо за бажанням кокосовими пластівцями та смакуємо салат досхочу!