Рецепт дня: салат із курячим м'ясом і фруктами

Не обов'язково йти до ресторану для того, щоб спробувати вишуканий салат, в якому несподівано поєдналися, на перший погляд, абсолютно несумісні компоненти.

Куряче м'ясо, соковиті солодкі фрукти та ягоди, пікантні спеції та молочні продукти - основні складники салату, яким ми хочемо з вами поділитися. Їхній смак вам добре знайомий, проте в такому колоритному сполученні властивості інгредієнтів розкриються зовсім по-новому. Спробуйте, адже це неймовірний мікс східного та західного, ніжності та пряності...

ІНГРЕДІЄНТИ:

Куряче філе - 250 гр

Мандарини - 150 гр

Полуниця - 300 гр

Ананас - 150 гр

Майонез - 2,5 ст.л.

Сметана - 2,5 ст.л.

Апельсиновий сік - 2 ст.л.

Карі - 1 ч.л.

Молоко - 4 ст.л.

Зелений салат - за смаком

Кокосові пластівці - 30 гр

ПРИГОТУВАННЯ:

Етап № 1

Відварюємо куряче філе, остуджуємо і нарізаємо шматочками.

Етап № 2

Чистимо ананас та нарізаємо лише його м'яку частину. Дрібнимо полуницю на маленькі шматочки та роз'єднуємо мандарини на дольки. Змішуємо у глибокій тарілці фрукти та ягоди з нарізаним курячим м'ясом.

Етап № 3

Готуємо заправку для салату: змішуємо майонез, сметану, молоко, апельсиновий сік та карі.

Етап № 4

Додаємо листя салату та заправку до ємності з фруктами та м'ясом і перемішуємо.

Прикрашаємо за бажанням кокосовими пластівцями та смакуємо салат досхочу!