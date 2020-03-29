Оригінальні ідеї сніданку з яйцями і овочами

Що швидко приготувати вранці, щоб було смачно і корисно.

Сніданок - найважливіший прийом їжі за весь день. Тому потрібно обов'язково стежити за тим, щоб він був ситним і корисним. У цьому матеріалі ми розповімо вам, як приготувати три варіанти легкого, смачного, корисного і простого сніданку всього за 15-25 хвилин.

Отже, перший варіант відмінно підійде для тих, хто стежить за своєю фігурою.

Вам потрібно відварити 2 яйця по своєму смаку, розрізати їх навпіл. Половинки посипати сіллю, чорним перцем і іншими спеціями на ваш смак. Потім відварити 2 сосиски і приготувати 2 зернових тости. Як ранковий напій можна взяти чорну каву, чай або сік.

Другий варіант - омлет з овочами і курячим філе. Наріжте філе на дрібні шматочки, в чашці або невеликій мисці збийте яйця зі спеціями. Потім додайте в яєчну суміш трохи молока, нарізані овочі на ваш смак і куряче філе. Вилийте суміш на сковороду і готуйте під кришкою 7-10 хвилин.

Третій варіант найкорисніший - салат з яйцями, тертим сиром і оливковою олією. Відваріть яйця круто, почистіть їх і наріжте на дрібні кубики. Потім помийте і наріжте помідори і болгарський перець.

Також слід дрібно нарубати зелень. Змішайте всі інгредієнти між собою, заправте їх оливковою олією і невеликою кількістю лимонного соку. Посипте тертим сиром і подавайте до столу.