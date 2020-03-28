Рецепт дня: ситний смачний омлет з сьомгою

Інгредієнти
для страви
Копчена сьомга
100 г
Мелений чорний перець
за смаком
Петрушка (зелень)
за смаком
Вершкове масло
100 г
Сіль
за смаком
Тости
за смаком
Яйце
4 шт.
Рецепт приготування
1
У невеликій каструлі або на паровій бані розтопіть вершкове масло та розлийте його по формах, у яких ви будете запікати омлет.
2
Сьомгу поріжте на невеликі шматочки та викладіть у формочки, посипте подрібненою зеленню петрушки.
3
У кожну формочку вибийте яйце, але не перемішуйте всі інгредієнти. Додайте спецій за смаком та випікайте в розігрітій духовці до 180 градусів 15-20 хвилин.
4
До запеченого омлету з сьомгою чудово смакують підсмажені тости до хрусткої скоринки. Приготувати їх дуже просто та швидко. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте хліб з обох сторін до скоринки. Смачного!