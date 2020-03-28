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Рецепт дня: ситний смачний омлет з сьомгою
Рецепт дня: ситний смачний омлет з сьомгою

Рецепт дня: ситний смачний омлет з сьомгою

Рецепт дня: ситний смачний омлет з сьомгою
07:45 Сьогодні Телеграф Фото: unsplash

Новини України:Запечений омлет з сьомгою – це ідеальний варіант сніданку. Копчену сьомгу легко можна замінити на відварену курку, домашній сир або дрібно нарізані овочі.

Інгредієнти

для страви

Копчена сьомга

100 г

Мелений чорний перець

за смаком

Петрушка (зелень)

за смаком

Вершкове масло

100 г

Сіль

за смаком

Тости

за смаком

Яйце

4 шт.

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Рецепт приготування

1

У невеликій каструлі або на паровій бані розтопіть вершкове масло та розлийте його по формах, у яких ви будете запікати омлет.

2

Сьомгу поріжте на невеликі шматочки та викладіть у формочки, посипте подрібненою зеленню петрушки.

3

У кожну формочку вибийте яйце, але не перемішуйте всі інгредієнти. Додайте спецій за смаком та випікайте в розігрітій духовці до 180 градусів 15-20 хвилин.

4

До запеченого омлету з сьомгою чудово смакують підсмажені тости до хрусткої скоринки. Приготувати їх дуже просто та швидко. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте хліб з обох сторін до скоринки. Смачного!

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Все по темі:

Рецепт, Омлет, Рецепт дня, Ранковий омлет, Інгредієнти, Сьомга.
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