Рецепт бананового морозива з мигдального молока (Відео)

Корисне морозиво без молока, вершків і яєць сподобається не тільки дітям.
Простий в приготуванні десерт вимагає всього трьох інгредієнтів - банан, цукор і рослинне молоко. Можна взяти мигдальне, кокосове, фундучне. За бажанням, морозиво можна прикрасити збитими вершками або тертим шоколадом.
Італійський шеф-кухар провів багато років у різних країнах, вивчаючи місцеву кухню і вина. Зараз Марко є бренд-шефом ресторанних проектів мережі Сільпо. У 2019 Черветті став шеф-кухарем року за версією гіда Flos Olei, а ресторани Positano і Le Grill стали ресторанами року.
Інгредієнти:
Банани - 5−7 шт.
Мигдальне молоко - 200 мл
Цукор - 50 г
Заздалегідь очистіть, поріжте банани, викладіть їх в пакет і заморозьте.
Дістаньте банани з морозильної камери, викладіть в глибоку тарілку, додайте цукор і мигдальне молоко. Збийте до однорідного стану.
Викладіть морозиво в креманки. Десерт можна подавати!