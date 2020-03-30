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Рецепт бананового морозива з мигдального молока (Відео)

Рецепт бананового морозива з мигдального молока (Відео)
13:45 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Виключно доступні складові, мінімум зусиль - і десерт для дитини готовий!

Корисне морозиво без молока, вершків і яєць сподобається не тільки дітям.

Простий в приготуванні десерт вимагає всього трьох інгредієнтів - банан, цукор і рослинне молоко. Можна взяти мигдальне, кокосове, фундучне. За бажанням, морозиво можна прикрасити збитими вершками або тертим шоколадом.

Італійський шеф-кухар провів багато років у різних країнах, вивчаючи місцеву кухню і вина. Зараз Марко є бренд-шефом ресторанних проектів мережі Сільпо. У 2019 Черветті став шеф-кухарем року за версією гіда Flos Olei, а ресторани Positano і Le Grill стали ресторанами року.

Інгредієнти:

  • Банани - 5−7 шт.

  • Мигдальне молоко - 200 мл

  • Цукор - 50 г

Заздалегідь очистіть, поріжте банани, викладіть їх в пакет і заморозьте.

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Дістаньте банани з морозильної камери, викладіть в глибоку тарілку, додайте цукор і мигдальне молоко. Збийте до однорідного стану.

Викладіть морозиво в креманки. Десерт можна подавати!

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Рецепт, Молоко, Банан, Мигдаль, Морозиво.
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