Рецепт бананового морозива з мигдального молока (Відео)

Виключно доступні складові, мінімум зусиль - і десерт для дитини готовий!

Корисне морозиво без молока, вершків і яєць сподобається не тільки дітям.

Простий в приготуванні десерт вимагає всього трьох інгредієнтів - банан, цукор і рослинне молоко. Можна взяти мигдальне, кокосове, фундучне. За бажанням, морозиво можна прикрасити збитими вершками або тертим шоколадом.

Італійський шеф-кухар провів багато років у різних країнах, вивчаючи місцеву кухню і вина. Зараз Марко є бренд-шефом ресторанних проектів мережі Сільпо. У 2019 Черветті став шеф-кухарем року за версією гіда Flos Olei, а ресторани Positano і Le Grill стали ресторанами року.

Інгредієнти:

Банани - 5−7 шт.

Мигдальне молоко - 200 мл

Цукор - 50 г

Заздалегідь очистіть, поріжте банани, викладіть їх в пакет і заморозьте.

Дістаньте банани з морозильної камери, викладіть в глибоку тарілку, додайте цукор і мигдальне молоко. Збийте до однорідного стану.

Викладіть морозиво в креманки. Десерт можна подавати!