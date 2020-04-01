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Рецепт дня: овочева запіканка з сиром

Рецепт дня: овочева запіканка з сиром
07:44 Сьогодні Телеграф rud.ua Фото: pixabay.com

Запіканка з овочами може бути як доповненням до інших частувань, наприклад картопля в горнятках, так і повноцінним обідом або вечерею.

Приготувати запіканку можна не лише зі свіжих, але й із заморожених овочів. Для цього їх потрібно попередньо проварити протягом кількох хвилин у воді або на пару чи обсмажити. Пікантності овочам додасть соус, приготовлений на основі вершків, сметани. Але якщо ви хочете зменшити кількість калорій та приготувати, наприклад, дієтичну запіканку з сиром, то як основа для соусу підійде класичний йогурт. Сир у цьому випадку краще обирати не твердий, а напівтвердий з невеликим вмістом жиру. Щоб частування було ситним, можна додати макарони або приготувати запіканку з куркою та овочами.

ІНГРЕДІЄНТИ:

Овочева суміш - 2 упаковки

Молоко - 150 г

Оливкова олія - 2 ст.л.

Сир твердий - 150 г

Яйця - 2 шт

Сіль та зелень - за смаком

ПРИГОТУВАННЯ:

Етап №1

Проварити овочі приблизно 5 хвилин.

Етап №2

Деко змастити оливковою олією. Відварені овочі змішати з подрібненою зеленню, посолити. Викласти на деко шар з овочів.

Етап №3

Натерти сир на тертушці.

Етап №4

Рецепт дня: Легкий та простий у приготуванні торт без випічки

Збити в окремому посуді яйця з молоком, додати сир, ретельно перемішати. Вилити отриману суміш на шар з овочів. 

Етап №5

Випікати овочеву запіканку з сиром у духовці при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин.

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