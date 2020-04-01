Рецепт дня: овочева запіканка з сиром

Приготувати запіканку можна не лише зі свіжих, але й із заморожених овочів. Для цього їх потрібно попередньо проварити протягом кількох хвилин у воді або на пару чи обсмажити. Пікантності овочам додасть соус, приготовлений на основі вершків, сметани. Але якщо ви хочете зменшити кількість калорій та приготувати, наприклад, дієтичну запіканку з сиром, то як основа для соусу підійде класичний йогурт. Сир у цьому випадку краще обирати не твердий, а напівтвердий з невеликим вмістом жиру. Щоб частування було ситним, можна додати макарони або приготувати запіканку з куркою та овочами.
ІНГРЕДІЄНТИ:
Овочева суміш - 2 упаковки
Молоко - 150 г
Оливкова олія - 2 ст.л.
Сир твердий - 150 г
Яйця - 2 шт
Сіль та зелень - за смаком
ПРИГОТУВАННЯ:
Етап №1
Проварити овочі приблизно 5 хвилин.
Етап №2
Деко змастити оливковою олією. Відварені овочі змішати з подрібненою зеленню, посолити. Викласти на деко шар з овочів.
Етап №3
Натерти сир на тертушці.
Етап №4
Збити в окремому посуді яйця з молоком, додати сир, ретельно перемішати. Вилити отриману суміш на шар з овочів.
Етап №5
Випікати овочеву запіканку з сиром у духовці при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин.