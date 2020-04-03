Рецепт запечених яблук з медом, горіхами та корицею від ведучої Нового каналу

Коли, як не на карантині є час потішити себе та своїх рідних смачними та, головне, корисними рецептами.

Ведуча Нового каналу вирішила поділитися власним рецептом простого та корисного смаколика.

Є люди, які не можуть уявити свого життя без солодкого. Хтось насолоджується смаком, а інші заїдають стрес та паніку. За час карантину, мабуть, у більшості українців з’явилася залежність від так званого гормону щастя. Що ж робити з цією пристрастю?

Ведуча проекту "Ревізор" на Новому каналі, кулінар Юлія Панкова рекомендує не відмовляти собі у солоденькому.

Я проти магазинних солодощів. Усі шоколадки, батончики, цукерочки в яскравих обгортках, на жаль, не мають жодної користі. Там лише транс-жири, емульгатори та ароматизатори. Власне, від цього і збільшується вага. Я за "гормон щастя" власного приготування. Коли ви знаєте, які інгредієнти використовуєте та в яких умовах готуєте. Сьогодні хочу поділитися простим, але дуже корисним рецептом – це яблучка, запечені з медом, горіхами та корицею, – розповіла ведуча Нового каналу.

Рецепт запечених яблук з медом, горіхами та корицею

Інгредієнти:



яблука – 7 шт.

родзинки – 190 г

мед – 7 ч. л.

горіхи – 14 шт.

цукор – 7 ч.л.

кориця – 3 ч.л.

коньяк – 2 ст.л.

Приготування:

1. Яблука проколіть виделкою по всій поверхні.

2. Промийте родзинки, скропіть їх коньяком та залиште на 30 хвилин.

3. Виріжте серцевину та частково м’якоть яблука.

4. Покладіть всередину кожного яблука по 1 ч. л. меду та родзинок і два горіхи.

5. Зверху посипте цукром та корицею.

6. На дно форми налийте води, приблизно 1 см, викладіть яблука і поставте в духовку.

7. Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин.

"Смачного та гарного дня", – бажає вам ведуча Нового каналу!