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Рецепт запечених яблук з медом, горіхами та корицею від ведучої Нового каналу

Рецепт запечених яблук з медом, горіхами та корицею від ведучої Нового каналу
14:23 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Коли, як не на карантині є час потішити себе та своїх рідних смачними та, головне, корисними рецептами.

Ведуча Нового каналу вирішила поділитися власним рецептом простого та корисного смаколика.

Є люди, які не можуть уявити свого життя без солодкого. Хтось насолоджується смаком, а інші заїдають стрес та паніку. За час карантину, мабуть, у більшості українців з’явилася залежність від так званого гормону щастя. Що ж робити з цією пристрастю?

Ведуча проекту "Ревізор" на Новому каналі, кулінар Юлія Панкова рекомендує не відмовляти собі у солоденькому.

Я проти магазинних солодощів. Усі шоколадки, батончики, цукерочки в яскравих обгортках, на жаль, не мають жодної користі. Там лише транс-жири, емульгатори та ароматизатори. Власне, від цього і збільшується вага. Я за "гормон щастя" власного приготування. Коли ви знаєте, які інгредієнти використовуєте та в яких умовах готуєте. Сьогодні хочу поділитися простим, але дуже корисним рецептом – це яблучка, запечені з медом, горіхами та корицею,  – розповіла ведуча Нового каналу. 

Рецепт запечених яблук з медом, горіхами та корицею

Інгредієнти:

яблука – 7 шт.
родзинки – 190 г
мед – 7 ч. л.
горіхи – 14 шт.
цукор – 7 ч.л.
кориця – 3 ч.л.
коньяк – 2 ст.л. 

Приготування:

1. Яблука проколіть виделкою по всій поверхні.

2. Промийте родзинки, скропіть їх коньяком та залиште на 30 хвилин.

3. Виріжте серцевину та частково м’якоть яблука.

4. Покладіть всередину кожного яблука по 1 ч. л. меду та родзинок і два горіхи.

5. Зверху посипте цукром та корицею.

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6. На дно форми налийте води, приблизно 1 см, викладіть яблука і поставте в духовку.

7. Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин.

"Смачного та гарного дня", – бажає вам ведуча Нового каналу!

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Рецепт, Мед, Юлия Панкова, Ведуча, Горіхи, Запечені яблука.
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