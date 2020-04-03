Рецепт запечених яблук з медом, горіхами та корицею від ведучої Нового каналу

Ведуча Нового каналу вирішила поділитися власним рецептом простого та корисного смаколика.
Є люди, які не можуть уявити свого життя без солодкого. Хтось насолоджується смаком, а інші заїдають стрес та паніку. За час карантину, мабуть, у більшості українців з’явилася залежність від так званого гормону щастя. Що ж робити з цією пристрастю?
Ведуча проекту "Ревізор" на Новому каналі, кулінар Юлія Панкова рекомендує не відмовляти собі у солоденькому.
Я проти магазинних солодощів. Усі шоколадки, батончики, цукерочки в яскравих обгортках, на жаль, не мають жодної користі. Там лише транс-жири, емульгатори та ароматизатори. Власне, від цього і збільшується вага. Я за "гормон щастя" власного приготування. Коли ви знаєте, які інгредієнти використовуєте та в яких умовах готуєте. Сьогодні хочу поділитися простим, але дуже корисним рецептом – це яблучка, запечені з медом, горіхами та корицею, – розповіла ведуча Нового каналу.
Рецепт запечених яблук з медом, горіхами та корицею
Інгредієнти:
яблука – 7 шт.
родзинки – 190 г
мед – 7 ч. л.
горіхи – 14 шт.
цукор – 7 ч.л.
кориця – 3 ч.л.
коньяк – 2 ст.л.
Приготування:
1. Яблука проколіть виделкою по всій поверхні.
2. Промийте родзинки, скропіть їх коньяком та залиште на 30 хвилин.
3. Виріжте серцевину та частково м’якоть яблука.
4. Покладіть всередину кожного яблука по 1 ч. л. меду та родзинок і два горіхи.
5. Зверху посипте цукром та корицею.
6. На дно форми налийте води, приблизно 1 см, викладіть яблука і поставте в духовку.
7. Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин.
"Смачного та гарного дня", – бажає вам ведуча Нового каналу!