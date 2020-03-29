Рецепт овочевих сирників від моделі Віки Маремухи

По-перше, вони готуються дуже просто і швидко.
По-друге, не набридають, так як можуть готуватися з величезною кількістю начинок.
По-третє, сирники - це дуже смачно. Особливо коли вони готуються за рецептом фіналістки другого сезону модельного реаліті Супермодель по-українськи і героїні серіаліті Київ днем і вночі Вікторії Маремухи.
"На сніданок я обожнюю готувати сирники з яблуком і морквою. Сирники за моїм рецептом сподобаються як дорослим, так і дітям. До того ж, вони дуже корисні!", - каже Маремуха.
Інгредієнти:
• яблуко - 1 шт .;
• морква - 1 шт .;
• яйце - 1 шт .;
• сир - 400 г;
• борошно - 2 ст. л .;
• кокосова олія;
• цукор - 2-3 ст. л .;
• ванільний цукор;
• дрібка солі.
Спосіб приготування:
1. Зніміть шкірку з яблука і почистіть моркву. Натріть ці продукти на середній тертці і змішайте їх з сиром.
2. Додайте яйце, цукор, борошно і сіль.
5. Потім викладіть сирники на деко, попередньо постеливши на нього пергамент.
6. Тримайте в духовці при температурі 160 ° до готовності - сирники повинні піднятися.
7. Посипте ванільним цукром і подавайте разом з фруктами.