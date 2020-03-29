Рецепт овочевих сирників від моделі Віки Маремухи

Сирники - один з найпопулярніших рецептів сніданку.

По-перше, вони готуються дуже просто і швидко.

По-друге, не набридають, так як можуть готуватися з величезною кількістю начинок.

По-третє, сирники - це дуже смачно. Особливо коли вони готуються за рецептом фіналістки другого сезону модельного реаліті Супермодель по-українськи і героїні серіаліті Київ днем і вночі Вікторії Маремухи.

"На сніданок я обожнюю готувати сирники з яблуком і морквою. Сирники за моїм рецептом сподобаються як дорослим, так і дітям. До того ж, вони дуже корисні!", - каже Маремуха.

Інгредієнти:

• яблуко - 1 шт .;

• морква - 1 шт .;

• яйце - 1 шт .;

• сир - 400 г;

• борошно - 2 ст. л .;

• кокосова олія;

• цукор - 2-3 ст. л .;

• ванільний цукор;

• дрібка солі.

Спосіб приготування:

1. Зніміть шкірку з яблука і почистіть моркву. Натріть ці продукти на середній тертці і змішайте їх з сиром.

2. Додайте яйце, цукор, борошно і сіль.

5. Потім викладіть сирники на деко, попередньо постеливши на нього пергамент.

6. Тримайте в духовці при температурі 160 ° до готовності - сирники повинні піднятися.

7. Посипте ванільним цукром і подавайте разом з фруктами.