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Двоюрідна сестра правлячого короля Іспанії Філіпа VI Марія Тереза померла від COVID-19

Двоюрідна сестра правлячого короля Іспанії Філіпа VI Марія Тереза померла від COVID-19
13:03 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:У Парижі у віці 86 років померла іспанська принцеса з династії Пармських Бурбонів Марія Тереза.

Вона стала першим представником європейських королівських сімей, що помер від пандемії COVID-19.

Представниця королівської родини з династії Пармських Бурбонів померла в четвер, 26 березня, від коронавірусу. Про смерть 86-річної принцеси повідомив на своїй офіційній сторінці у facebook її молодший брат, іспанський політик, лідер карлістського руху 79-річний принц Сікст Генріх Бурбон-Пармський, повідомляє Daily Mail.

Принцеса Марія Тереза була двоюрідною сестрою правлячого короля Іспанії Філіпа VI. В Іспанії через її політичні погляди за Марією Терезою закріпилося прізвисько "червона принцеса".

У своєму повідомленні принц розповів, що його сестра стала жертвою пандемії COVID-19 і попросив помолитися за вічний спокій сестри.

Марія Тереза народилася в Парижі 28 липня 1933 року в родині принца Ксавьє та Мадлен де Бурбон. Усього в їхній родині народилося шестеро дітей. У принцеси Марії Терези своїх дітей не було.

Будинок Пармських Бурбонів є молодшою гілкою іспанської королівської родини, яка перебуває при владі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коронавірусом заразилися 62-річний князь Монако Альберт та 71-річний спадкоємець королівського трону Великобританії принц Чарльз.

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Іспанія, Covid-19, Принцеса, Марія Тереза, Бурбон Пармська, Філіп VI.
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