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Прості і ситні сніданки з овочами за 15 хвилин

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Прості і ситні сніданки з овочами за 15 хвилин
00:28 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: pixabay.com

Що швидко приготувати вранці з корисних продуктів.

Всі знають, що овочі - одне з найкращих джерел вітамінів та інших корисних речовин. Але одними овочами не наїсися. Як приготувати овочевий сніданок, щоб вийшло корисно, смачно і ситно одночасно? Про це ми розповімо вам в цьому матеріалі.

Омлет з овочами

Це один з найпопулярніших варіантів сніданку з овочами. Вам знадобляться декілька яєць, помідор, солодкий перець, трохи зелені, сіль і перець за смаком.

Просто збийте яйця виделкою, додайте спеції, потім наріжте чисті овочі на невеликі шматочки. Змішайте всі інгредієнти і відправте на сковороду. Готувати омлет найкраще на повільному вогні під кришкою. Також страву можна присипати тертим сиром і полити будь-яким соусом на ваш смак.

Овочевий салат з куркою

Помийте і дрібно наріжте огірок, помідор, кілька листочків салату і маленький пучок зелені. Потім відваріть куряче філе або ж обсмажте його на сковороді без олії, після чого наріжте на кубики. Змішайте інгредієнти, заправте їх лимонним соком і оливковою олією, після чого посоліть і поперчіть за смаком.

Також можна додати в салат трохи сухариків, терту моркву, сир Фета або сметанний соус. А в тому випадку, якщо ви хочете зробити сніданок ще більш корисним, можна поєднати його з відвареним круто яйцем і порцією злаків.

Овочевий смузі з йогуртом і злаками

До речі про злаки. Їх же можна подавати не тільки у вигляді каші або пластівців. І не тільки солодкими. Для початку візьміть трохи злаків, наприклад, вівсяних пластівців. Залийте водою і дайте добре настоятися. Це можна робити з вечора, щоб вранці витрачати на приготування мінімум часу. Потім візьміть помідор, болгарський перець, несолодкий йогурт, трохи зелені і шпинату, сіль і перець.

Рецепт дня: салат із овочами на грилі

Помістіть злаки та всі інші продукти в блендер і подрібніть до отримання однорідної маси. Якщо смузі здасться вам занадто густим, можна трохи розбавити його кефіром або кип'яченою водою. Якщо ж дуже рідким - просто додайте ще пластівців і знову пропустіть через блендер.

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Рецепт, Омлет з овочами, Овочевий салат з куркою, Овочевий смузі з йогуртом і злаками, Корисні сніданки.
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