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Рецепт дня: шарлотка з яблуками
Рецепт дня: шарлотка з яблуками

Рецепт дня: шарлотка з яблуками

Рецепт дня: шарлотка з яблуками
10:20 Сьогодні Телеграф rud.ua Фото: pixabay.com

Пиріг в мультиварці з яблуками, приготований за анлійским рецептом, стане Вашим улюбленим пирогом!

Вперше шарлотка з яблуками була приготована в звичному для нас вигляді в Англії. Саме англійська любов до пудингів дала життя багатьом рецептам пирогів: пишних і ситних, легких та бісквітних, з начинкою і без. При цьому пироги звикли їсти з багатьма доповненнями до сніданку, ланчу чи обіду, починаючи з солодких соусів і закінчуючи традиційним англійським чаєм з молоком.

За своєю природою шарлотка з яблуками в духовці легка в приготуванні, але потребує знання декількох секретів. Багато господинь не враховують потужність духовки їх печі чи густоту тіста, і тоді є небезпека підгорілих боків та непропеченої середини. Сучасний технічний прогрес продумує усе до дрібниць, і такі маленькі невдачі стають товчком до нових видумок у мистецтві випікання. Шарлотка в мультиварці нічим не відрізняється від тієї, що приготована традиційно в духовій печі, але при цьому вона більш легка й м’яка, а значить – ще приємніша до вживання.

Для приготування домашнього пирога зі свіжими яблуками не треба великої кількості дорогих інгредієнтів, котрі складно знайти у продуктовій крамниці. Рецепт шарлотки в мультиварці враховує також час приготування – приблизно 60-ти хвилин – і звільняє вас від необхідності постійно слідкувати, чи не підгорів пиріг.

ШАРЛОТКА З ЯБЛУКАМИ

ІНГРЕДІЄНТИ:

Яйце куряче - 5 шт

Цукор - 200 г

Борошно - 1 стакан

Яблука - 5 шт

ПРИГОТУВАННЯ

Головний секрет смачної шарлотки – це тонко нарізані яблука. Усупереч існуючій думці, саме у цьому пирозі тісто не має такої більшої важливості, як правильно підібрана кількість та якість нарізаних яблук. Тож, правильна нарізка в даному випадку буде саме скибочками: не надто тонко (щоб не загубити ніжного яблучного смаку і добре пропектися), але й не надто крупно (крупно порізані яблука заважають тісту піднятися і добре пропектися). Не треба також очищувати яблука від шкірки, бо, по-перше, саме у ній знаходяться вітаміни, а по-друге, це приємна нотка кольору в тісті. Не варто побоюватися жорсткості: при запіканні шкірка яблука стає м’якою і абсолютно непомітною при вживанні.

Переходимо до приготування тіста: яйця добре збиваємо з цукром до стану густої піни, додаючи цукор поступово, тоненькою цівкою. Борошно вводимо обережно і все так же поступово, добиваючись повної однорідності маси. Грудки борошна в даному виді тіста згубні як для пишноти, так і для смаку шарлотки, тому варто віднестися зі всією відповідальністю до цієї задачі.

Кращі рецепти для мультиварки припускають вживання цього пристрою для більшості кроків у приготуванні, бо її багатофункціональність позбавляє господарку від зайвого клопоту. Тому частину отриманої маси тіста виливаємо одразу в мультиварку, попередньо злегка змастивши денце маслом. На цю основу вікладаємо яблука, рівномірно розподіляючи їх по усьому обсягу мульти-каструлі, зверху покриваючи рештками тіста.

Деякі господині люблять експериментувати зі смаком, і перед добавленням рештки тіста посипають яблука тонким шаром кориці – чудовий аромат і приємне смакове поєднання яблук і кориці затамовує подих!

Рецепт дня: пудинг із гарбуза

Для завершення приготування мультиварку необхідно поставити в режим «Випічка» на одну годину. По закінченні програми не варто виймати шарлотку одразу. Буде краще, якщо ви дасте їй настоятися протягом 15-20 хвилин, а потім викладете на блюдо. Подавати шарлотку модна з прикрашеннями на власний розсуд, але обов’язково в теплому виді.

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Рецепт, Мультиварка, Шарлотка, Сниданок, Рецепт дня, Яблука, Випічка, Пиріг, Ситно.
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