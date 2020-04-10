Рецепт Паски в мультиварці: швидко і смачно (Відео)

Як приготувати паску швидко і легко.

Хочете приготувати традиційні частування на Великдень, але у вас зовсім немає на це часу? Або ви просто не любите довго стирчати на кухні, тому віддаєте перевагу більш простим рецептам? Тоді вам точно стане в нагоді рецепт паски, яку можна приготувати всього за 1 годину, використовуючи мультиварку.

Отже, вам знадобляться наступні інгредієнти: молоко (250 мл), цукор (150 г), сіль (щіпка), яйця (4 шт.), цукрова пудра (50 г), дріжджі сухі (1 ч. л.), вершкове масло (100 г), родзинки (100 г), лимон (1 шт.), борошно (600 г).

Крок 1: Для початку потрібно підігріти молоко, додати в нього 1 столову ложку цукру, 1 чайну ложку дріжджів і 250 грам борошна. Ретельно перемішати, щоб не було грудочок, і залишити на 30 хвилин в теплому місці.

Крок 2: Розділити білки і жовтки. Жовтки змішати з цукром, 3 білки збити з 1 щіпкою солі до стану густої піни.

Крок 3: Змішати всі заготовлені раніше інгредієнти між собою. Додати розм'якшене вершкове масло і поступово ввести муку. Замісити густе тісто і залишити його під рушником в теплому місці.

Крок 4: Тим часом родзинки слід залити окропом на 10-15 хвилин. Натерти цедру лимона на дрібній тертці. Злити воду і додати родзинки в тісто, туди ж відправити цедру.

Крок 5: Змастити форму мультиварки маслом, викласти тісто і дати йому постояти 10 хвилин під рушником. Потім випікати паску в режимі "Випічка" 1 годину.

Крок 6: Для приготування глазурі потрібно збити 1 білок з цукровою пудрою до стійких піків.

Крок 7: Готову паску потрібно остудити, полити глазур'ю і, при бажанні, посипати кольоровою посипкою або додатковим родзинками. Також можна додати горіхи або сухофрукти.