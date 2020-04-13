Головні помилки при приготуванні паски

Як приготувати правильну паску.

У багатьох господинь перед святкуванням Великодня виникає одна і та сама проблема - паска не виходить такою, як вона має бути. Чому так виходить? У цьому матеріалі ми розповімо вам про головні помилки в приготуванні і пояснимо, як їх уникнути.

Якщо паска пригорає

Швидше за все, ви ставите деко в духовку до того, як вона нагріється до необхідної температури. Також таке може відбуватися, якщо ви ставите деко занадто високо (тоді паска пригорає зверху), або ж занадто низько (тоді пригорає низ). Важливо застелити деко пергаментом. Ним же треба прикрити дно форми для випічки.

Якщо тісто падає

Всі інгредієнти для тіста обов'язково повинні бути виключно кімнатної температури. Холодні або гарячі продукти не підходять. Також зверніть увагу на те, щоб тісто стояло в місці, де немає протягів. І найважливіше - не можна відкривати дверцята духовки під час випічки. Інакше тісто може "впасти" прямо в процесі приготування.

Якщо не пропікається всередині

Найчастіше це відбувається через те, що ви не враховуєте час, необхідний для приготування. Наприклад, маленькі паски до 1 кг потрібно випікати 30 хвилин, 1 кг - 45 хвилин, більше 1,5 кг - 60 хвилин. Коли тісто доходить до країв форми, паска готова. Також можна перевірити ступінь готовності зубочисткою. Але не робіть цього кілька разів поспіль, інакше трапиться те, про що ми говорили в попередньому пункті.

Не дістається з форми

Ідеальний варіант - випікати в спеціальній формі, яка розбирається. Але можна обійтися і без неї, якщо застелити ємність папером для випічки і змастити маслом. Також важливо пам'ятати, що діставати паску з форми можна тільки після того, як все повністю охолоне.

Тісто не виходить повітряним

Це може статися через те, що ви недостатньо довго місите тісто. Або ж мука була не надто ретельно просіяна. Також, щоб пом'якшити тісто, можна додати в нього трохи коньяку або рому.

Ідеальна паска: рецепт

Вам знадобляться такі інгредієнти: молоко (250 мл), цукор (150 г), сіль (щіпка), яйця (4 шт.), цукрова пудра (50 г), дріжджі сухі (1 ч. л.), вершкове масло (100 г), родзинки (100 г), лимон (1 шт.), борошно (600 г).

Крок 1: Для початку потрібно підігріти молоко, додати в нього 1 столову ложку цукру, 1 чайну ложку дріжджів і 250 грам борошна. Ретельно перемішати, щоб не було грудочок, і залишити на 30 хвилин в теплому місці.

Крок 2: Розділити білки і жовтки. Жовтки змішати з цукром, 3 білки збити з 1 щіпкою солі до стану густої піни.

Крок 3: Змішати всі заготовлені раніше інгредієнти між собою. Вони обов'язково повинні бути кімнатної температури. Додати розм'якшене вершкове масло і поступово ввести муку. Замісити густе тісто і залишити його під рушником в теплому місці мінімум на 1 годину.

Крок 4: Тим часом родзинки слід залити окропом на 10-15 хвилин. Натерти цедру лимона на дрібній тертці. Злити воду і додати родзинки в тісто, туди ж відправити цедру.

Крок 5: Викласти тісто в підготовлену форму і дати йому постояти 10 хвилин під рушником. Потім випікати паску при температурі 180 градусів.

Крок 6: Для приготування глазурі потрібно збити 1 білок з цукровою пудрою до стійких піків.

Крок 7: Готову паску потрібно остудити, дістати з форми, потім полити глазур'ю і посипати кольоровою посипкою.