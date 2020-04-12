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Що приготувати до Великодня: рецепти основних страв

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Що приготувати до Великодня: рецепти основних страв
16:00 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: unsplash

Новини України:Ви вже визначились, що будете готувати на Великдень? Для вас чудові та прості у приготуванні рецепти на Великдень з покроковою інструкцією.

Великодній баранчик

Інгредієнти для тіста:

  • 180 г борошна;
  • 4 яйця;
  • 200 г цукрової пудри;
  • 1 шт. ванільного цукру;
  • 60 г гарячого молока;
  •  вершкове масло,
  • лимонна цедра;

Для помадки:

  • 200 г цукрової пудри;
  •  1 яєчний білок;
  • лимонний сік.

Ретельно помийте курячі яйця та відділіть білки від жовтків. У окремій мисці жовтки розітріть з цукром, влийте молоко і все збийте блендером.

Додайте цедру, ванільний цукор і просіяне борошно. Білки збийте в круту піну з дрібкою солі, влийте в тісто й обережно перемішайте.

Форму для випікання ретельно змастіть маслом і притрусіть борошном, влийте тісто і випікайте баранчика при 180 градусах протягом 30 хв. Охолодіть пасхального баранчика не виймаючи з форми, полийте помадкою.

Домашній холодець

Інгредієнти:

  •  2 свинячі ноги;
  • 1 свиняча гомілка;
  • 1 кг яловичини;
  • 1 морквина;
  • 1 корінь петрушки;
  • 1 цибулина;
  • 1 головка часнику;
  • чорний перець горошком, перець духмяний,
  • лавровий лист та сіль за смаком.

Ноги та гомілки слід ретельно помити, почистити від щетини обсмалити за потребою. Свинячі ноги порізати уздовж навпіл, і ще раз навпіл по суглобу.

Гомілку розріжте на кілька частин, не рубайте.

Все м’ясо ретельно помийте водою, вимочіть мінімум 2-3 години. Підготуйте велику каструлю для варіння холодцю, покладіть туди порізане м’ясо та залийте водою, щоб її рівень був вище м’яса на 5-7 см.

Поставте каструлю на вогонь та доведіть до кипіння.Піну, що утворилась потрібно зняти.

Накрийте каструлю кришкою та зменште вогонь до мінімуму – не допускайте бурхливого кипіння. Варіть холодець 4-5 годин при слабкому кипінні.

Помийте та почистіть овочі, додайте їх до холодцю, посипте спеціями та варіть ще годину під кришкою.

Зніміть каструлю з вогню, виберіть шумівкою м’ясо та розкладіть на тарілку охолоджуватися.

Моркву залишіть для прикраси, решту овочів викиньте.

Дрібно поріжте часник, додайте до бульйону та дайте йому настоятись 30 хвилин. Процідіть бульйон та залиште його вистигати.

Через 20 хвилин зніміть з бульйону зайвий жир. М’ясо поріжте на шматочки, можна розділити на волокна. Викладіть у глибокі тарілки м’ясо та порізану моркву і залийте їх бульйоном.

Поставте холодець в холодильник застигати на кілька годин.

Сирна паска з шоколадом

Інгредієнти:

  • 500 г домашнього сиру;
  •  200 г сметани;
  •  100 г вершкового масла;
  •  100 г цукрової пудри;
  • по 50 г чорного, молочного та білого шоколаду;
  • 2 ст. л подрібненого фундука;
  • 2 ст. л шоколадної стружки;
  • 2 ст. л кокосової стружки;
  • шоколад та горіхи для декору.

Перетріть домашній сир через сито або подрібніть блендером, щоб не було грудочок. Додайте м'якого вершкового масла, сметани, цукрової пудри – перемішайте.

Рецепти найсмачніших швидких сніданків

В окремих посудинах розтопіть шоколад. Розділіть сирну масу на три рівні частини та в кожну з них введіть різний шоколад. У шар з чорним шоколадом додайте шоколадну стружку, в шар з молочним шоколадом подрібнені горіхи, а у шар з білим шоколадом – кокосову стружку.

Застеліть форму для сирної паски марлею та викладайте сирні шари. Спочатку шар з білим шоколадом та кокосом, далі шар з молочного шоколаду і з чорного.

Обережно накрийте низ форми марлею та поставте щось важке, щоб стекла зайва рідина. Поставте сирну паску в холодне місце на добу.

Вийміть сирну паску з форми, зніміть марлю та подавайте до столу. Смачного!

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Пасха, Свята, Рецепти, Страви до Пасхи.
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