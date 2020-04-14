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Рецепт ніжної паски на сирі (Відео)

Рецепт ніжної паски на сирі (Відео)
03:24 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: pixabay.com

Побалуйте близьких смачним пасхальним смаколиком.

Наближається світле свято Великодня і кожна господиня починає замислюватися про святкове меню. Одна з основних страв на пасхальному столі - сирна паска. Готують її в спеціальній формі у вигляді пірамідки, але можна використовувати будь-яку іншу ємність. Головне, щоб обрана форма мала отвір, куди стікатиме зайва рідина.

Пропонуємо рецепт паски на сирі, яка не вимагає ніяких кулінарних суперздібностей. Сирна паска виходить ніжною і ароматною. Отже, вам знадобляться наступні інгредієнти: жовтки (5 шт.), цукор (400 г), вершки, 10% (250 мл), очищені волоські горіхи (100 г), світлий родзинки (100 г), цукати (50 г), вершкове масло (250 г), сир (1 кг), терта цедра (з 1 лимона), ванільний цукор (1 пакетик).

Крок 1: Для початку потрібно нарізати кубиками вершкове мало і залишити його на півгодини. Жовтки кімнатної температури викласти в миску і збити з цукром до отримання однорідної маси.

Крок 2: В отриману суміш додати вершки і перемішати. Поставити миску на водяну баню і довести до кипіння, постійно помішуючи лопаткою. Потім потрібно дати масі трохи охолонути.

Крок 3: Сир протерти через сито, щоб він став більш повітряним. Потім порціями додати в нього жовткова масу і розм'якшене вершкове масло, постійно перемішуючи блендером.

Крок 4: Потім додати родзинки, цукати, горіхи і ванільний цукор. Знову добре перемішати.

Головні помилки при приготуванні паски

Крок 5: Підготовлену заздалегідь форму для паски застелити марлею. Викласти в неї сирну суміш і накрити вільними кінцями марлі. Зверху помістити щось важке і відправити паску в холодильник мінімум на 12 годин.

Крок 6: Готову паску можна прикрасити цукатами або залишити без прикрас.

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Рецепт, SIRNA, Паска, Великдень, Нижна, Покроковий.
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Рецепт ніжної паски на сирі (Відео)
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