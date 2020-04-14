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Печемо паску з Олею Поляковою: рецепт від зіркової співачки
Печемо паску з Олею Поляковою: рецепт від зіркової співачки

Печемо паску з Олею Поляковою: рецепт від зіркової співачки

Печемо паску з Олею Поляковою: рецепт від зіркової співачки
23:22 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Співачка запевняє, що ніколи не їла пасок смачніше.

19 квітня православні християни відзначають Великдень, тому найпопулярнішим рецептом цьому тижні стала паска. Традиційно господині змагалися, чия паска смачніше, і Оля Полякова - не виняток. Зірка стверджує, що в майстерності приготування пасхального хліба їй немає рівних.

"Смачнішої паски, ніж у мене, я не їла ніколи ні у якої господині, - заявила вона в прямій трансляції на Instagram TV. - У всіх завжди забите тісто, а у мене воно пухке. Але для цього треба з нею повозитися, звичайно".

Також Полякова провела термінологічний лікнеп: "Пасха через букву "х"- це свято Великдень, а пекти ми будемо паски, через "к". Тому що в Україні печуть паски, а в Росії - кулічі".

Для приготування паски за рецептом Полякової вам знадобиться:

  • 300 г молока
  • 1,8 кг борошна
  • 18 яєць
  • 0,5 кг цукру
  • 0,5 кг вершкового масла
  • 300 г родзинок
  • 50 г коньяку
  • дріжджі, ваніль, цукрова пудра, форми

1,5 пакетика дріжджів заливаємо теплим молоком, додаємо борошно і розмішуємо до консистенції густої сметани. Ємність з цією сумішшю (опарою) співачка поставила в розігріту до 50 градусів духовку, а потім зайнялася приготуванням тіста.

Для тіста Полякова взяла 550 грамів цукру, білки 14 яєць і жовтки 18 яєць. Цукор вона рівномірно розподілила в ємностях з білками і жовтками, після чого збила їх до стану піни. Ізюм співачка залила коньяком і залишила набухати.

Через 20 хвилин в підігріту опару Полякова вилила збиті білки і жовтки з цукром, туди ж додала м’яке масло і висипала борошно. "Тісто має бути рідкуватим. Якщо у вас тісто буде тверде, і ви зможете брати його руками, пухка паска у вас не вийде", - попередила вона, збиваючи тісто за допомогою комбайна.

Наступний крок - додати в тісто трохи оливкового масла і обваляти в борошні родзинки. Щоб тісто трохи зійшло, вона ненадовго поставила його в духовку на 30-40 градусів, попутно займаючись підготовкою форм.

На дно форми Полякова поклала пергамент, а боки порадила змастити оливковою олією або смальцем. Форми зірка наповнила тестом на третину, після чого на 1,5 години поставила в духовку, розігріту до 40 градусів. За цей час тісто має дуже сильно піднятися. Коли тісто підніметься, його аккуртано виймають з духовки, включають її на 200 градусів, повертають паски назад, і випікають протягом 35 хвилин.

Рецепт ніжної паски на сирі (Відео)

Прикраси для паски Полякова робить сама, тому що "різнокольорові горошинки" їй не подобаються. Для цього вона замочила в холодній воді желатинові листи і розчинила їх на газу. Потім розчинений желатин змішала з цукровою пудрою, розфарбувала мастику соком з буряка і шпинату, і зліпила квіти і листя. Детальним відео і фотографіями рецепта паски Оля Полякова пообіцяла поділитися на YouTube і в Instagram-історіях.

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Рецепт, Instagram, Оля Полякова, Паска, Великдень, Співачка, Фірмовий.
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