Печемо паску з Олею Поляковою: рецепт від зіркової співачки

Співачка запевняє, що ніколи не їла пасок смачніше.

19 квітня православні християни відзначають Великдень, тому найпопулярнішим рецептом цьому тижні стала паска. Традиційно господині змагалися, чия паска смачніше, і Оля Полякова - не виняток. Зірка стверджує, що в майстерності приготування пасхального хліба їй немає рівних.

"Смачнішої паски, ніж у мене, я не їла ніколи ні у якої господині, - заявила вона в прямій трансляції на Instagram TV. - У всіх завжди забите тісто, а у мене воно пухке. Але для цього треба з нею повозитися, звичайно".

Також Полякова провела термінологічний лікнеп: "Пасха через букву "х"- це свято Великдень, а пекти ми будемо паски, через "к". Тому що в Україні печуть паски, а в Росії - кулічі".

Для приготування паски за рецептом Полякової вам знадобиться:

300 г молока

1,8 кг борошна

18 яєць

0,5 кг цукру

0,5 кг вершкового масла

300 г родзинок

50 г коньяку

дріжджі, ваніль, цукрова пудра, форми