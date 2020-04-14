Печемо паску з Олею Поляковою: рецепт від зіркової співачки

19 квітня православні християни відзначають Великдень, тому найпопулярнішим рецептом цьому тижні стала паска. Традиційно господині змагалися, чия паска смачніше, і Оля Полякова - не виняток. Зірка стверджує, що в майстерності приготування пасхального хліба їй немає рівних.
"Смачнішої паски, ніж у мене, я не їла ніколи ні у якої господині, - заявила вона в прямій трансляції на Instagram TV. - У всіх завжди забите тісто, а у мене воно пухке. Але для цього треба з нею повозитися, звичайно".
Також Полякова провела термінологічний лікнеп: "Пасха через букву "х"- це свято Великдень, а пекти ми будемо паски, через "к". Тому що в Україні печуть паски, а в Росії - кулічі".
Для приготування паски за рецептом Полякової вам знадобиться:
1,5 пакетика дріжджів заливаємо теплим молоком, додаємо борошно і розмішуємо до консистенції густої сметани. Ємність з цією сумішшю (опарою) співачка поставила в розігріту до 50 градусів духовку, а потім зайнялася приготуванням тіста.
Переглянути цей допис в Instagram
В преддверии светлого праздника Пасхи, хочу поделиться с вами своим фирменным рецептом вкуснейшей паски. Она всегда выходит мягкой, ароматной, пористой и воздушной. Сегодня в 14:00 печем вместе в прямом эфире! Подготовьте все ингредиенты и заходите в #InstagramLive! #оляполякова #готовимдома #печемпаски
Для тіста Полякова взяла 550 грамів цукру, білки 14 яєць і жовтки 18 яєць. Цукор вона рівномірно розподілила в ємностях з білками і жовтками, після чого збила їх до стану піни. Ізюм співачка залила коньяком і залишила набухати.
Через 20 хвилин в підігріту опару Полякова вилила збиті білки і жовтки з цукром, туди ж додала м’яке масло і висипала борошно. "Тісто має бути рідкуватим. Якщо у вас тісто буде тверде, і ви зможете брати його руками, пухка паска у вас не вийде", - попередила вона, збиваючи тісто за допомогою комбайна.
Наступний крок - додати в тісто трохи оливкового масла і обваляти в борошні родзинки. Щоб тісто трохи зійшло, вона ненадовго поставила його в духовку на 30-40 градусів, попутно займаючись підготовкою форм.
На дно форми Полякова поклала пергамент, а боки порадила змастити оливковою олією або смальцем. Форми зірка наповнила тестом на третину, після чого на 1,5 години поставила в духовку, розігріту до 40 градусів. За цей час тісто має дуже сильно піднятися. Коли тісто підніметься, його аккуртано виймають з духовки, включають її на 200 градусів, повертають паски назад, і випікають протягом 35 хвилин.
Прикраси для паски Полякова робить сама, тому що "різнокольорові горошинки" їй не подобаються. Для цього вона замочила в холодній воді желатинові листи і розчинила їх на газу. Потім розчинений желатин змішала з цукровою пудрою, розфарбувала мастику соком з буряка і шпинату, і зліпила квіти і листя. Детальним відео і фотографіями рецепта паски Оля Полякова пообіцяла поділитися на YouTube і в Instagram-історіях.