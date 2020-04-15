Рецепт дня: неймовірно ніжна паска

Паска виходить ніжна, пухка, ароматна, золотиста, наче сонечко! Цей рецепт перевірений!

1 кг борошна, 400 мл молока, 10 жовтків, 100 г дріжджів, 200 г масла, 300 г цукру, 100 г родзинок, 0,5 ч. ложки солі, цедра лимона.

Замісити опару: дріжджі розчинити у теплому молоці, додати 100 цукру, 200 г борошна. Добре перемішати і поставити у тепле місце. Опара має збільшитися удвічі.

Додати решту цукру, жовтки, сіль, борошно, усе вимішати. Додати родзинки, цедру. Замісити до однорідності, наприкінці додати молоко. Місити 10-15 хвилин, поки тісто не буде відставати від рук. Поставити у тепле місце. Тісто має збільшитися удвічі.

Розкласти у форми. Залишити, щоб тісто піднялося. Випікати при температурі 170 градусів 50 хвилин.

Глазур: 1 білок, 200 г цукрової пудри, 1 ч. ложка лимонного соку.