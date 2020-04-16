Рецепт дня: королівська сирна паска

Порадуйте своїх гостей і рідних неймовірним рецептом сирної паски.

Уже цими вихідними православні віряни України святкуватимуть Великдень, який традиційно об’єднає за столом усю родину.

Порадуйте своїх гостей і рідних неймовірним рецептом сирної паски.

Сирну паску також можна легко випекти в духовці.

Для звичайної сирної паски вам знадобиться 350 г кисломолочного сиру 9%, 150 г 20% сметани, два яйця, 100 г цукру, 2 г ванільного цукру, 10 г родзинок, 150 г цукатів.

Як приготувати:

Спершу відділіть жовтки від білків, змішайте білки з маслом, цукром і сметаною, наприкінці додайте ванільний цукор і знову перемішайте. Перетертий через сито сир з’єднайте з яйцем і сметаною, потім додайте родзинки і цукати та перемішайте.

Викладіть сирну масу на форму для випічки, на дні якої має бути марля.

Вирівняйте поверхню ложкою і поставте до холодильника щонайменше на 6 годин.

Отриману паску викладіть на тарілку, обережно зніміть формочку та марлю. Для прикрас – цукати, цукрова пудра та гілочки м’яти.

Царська сирна паска потребує трохи більше часу і зусиль.

Для її приготування вам треба 500 г сиру, 3-4 яєчних жовтки, 100 г вершкового масла, 1 чайну ложку ванільного цукру, 80 г родзинок, 50 г горіхів.

Промийте родзинки, залийте їх окропом і залиште на 20 хвилин. Потім висушіть їх. До протертого на ситі сиру додайте жовтки, сметану, цукор і перемішайте. Потім додайте нарізане кубиками вершкове масло і збийте сирну масу за допомогою міксера.

Перелийте сир у товстостінну каструлю, поставте на маленький вогонь і готуйте, постійно перемішуючи до закипання.