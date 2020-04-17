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Шоколадна паска з цукатами від Євгена Клопотенка (Відео)

Шоколадна паска з цукатами від Євгена Клопотенка (Відео)
04:19 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Як приготувати смачне і корисне частування на свято.

На Великдень всім хочеться порадувати близьких чимось смачним, корисним і оригінальним. У цьому матеріалі ми розповімо вам про рецепт паски від переможця шоу "МастерШеф" Євгенія Клопотенко. Дотримуючись простої інструкції, ви запросто зможете приготувати десерт не гірше за справжнього шеф-кухаря.

Отже, для приготування вам знадобляться наступні продукти: борошно (300 г), цукор (150 г), дріжджі (30 г), яйце (3 шт.), вода (150 мл.), вершкове масло (100 г), какао ( 2 ст. л.), цукати (70-100 г). Для глазурі: молоко (2-3 ст. л.), цукрова пудра (100 г), какао (2 ст. л.).

Крок 1: Приготуйте опару. Для початку відокремте від пачки потрібну кількість живих пресованих дріжджів, виложіть дріжджі в миску, додайте воду і перемішайте до повного розчинення.

Крок 2: Додайте 2 столових ложки цукру, 4 столові ложки борошна і акуратно перемішайте до однорідного стану.

Крок 3: Накрийте опару рушником і залиште підходити в теплому місці на 20-30 хвилин.

Крок 4: У чашу комбайна або просто в більшу миску просійте борошно, що залишилося.

Крок 5: Потім додайте цукор, що залишився, 2 столових ложки какао і добре перемішайте лопаткою.

Крок 6: Додайте яйця, розм'якшене вершкове масло і опару. Замісіть тісто до однорідного стану. Якщо тісто вийшло занадто рідким, додайте ще трохи борошна.

Крок 7: Залиште тісто в чаші комбайну або в мисці, накрийте рушником і поставте в тепле місце на 1 годину для підходу.

Крок 8: Коли тісто підійде, промніть його руками, змазаними рослинним маслом, додайте цукати і легко перемішайте.

Крок 9: Змастіть форму для паски вершковим маслом, щоб паску можна було легко вийняти і вона не прилипала.

Крок 10: Сформуйте з тіста кулю і покладіть в форму для паски. Тісто має займати не більше однієї третини форми.

Крок 11: Знову накрийте рушником і залиште в теплому місці на 30-40 хвилин, щоб тісто знову піднялося. Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте паску 25-40 хвилин в залежності від розміру форми. Якщо скоринка занадто підрум'яниться, прикрийте її фольгою, щоб не підгоріла.

Крок 12: Дістаньте паску з духовки і дайте їй охолонути прямо в формі.

Рецепт дня: королівська сирна паска

Крок 13: Приготуйте молочно-шоколадну глазур. Змішайте цукрову пудру з какао і 2-3 столовими ложками молока, перемішайте за допомогою віночка. Якщо глазур виходить дуже густою, додайте ще трохи молока.

Крок 14: Покрийте паску готовою блискучою глазур'ю. За бажанням прикрасьте посипкою з цукатів або будь-якими іншими прикрасами на ваш смак.

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Все по темі:

Шоколад, Паска, Великдень, Євген Клопотенко, Чистий четвер, Цукати, Фірмовий рецепт.
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