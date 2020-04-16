Великоднє меню 2020: що подати на святковий стіл

Які страви повинні бути на пасхальному столі.

Великдень - час спілкування в колі сім'ї і, звичайно ж, смачних страв. У цьому матеріалі ми розповімо вам, які страви за традицією зазвичай готують на великодній стіл. Багато з них приготувати дуже просто, адже це не займе багато часу і потребуватиме мінімум зусиль.

Звичайно ж, неможливо уявити собі великодній ранок без традиційного паски. Саме паска є одним з головних символом свята, тому її варто обов'язково включити в меню. Правда, далеко не кожен хоче і може собі дозволити приділити приготуванню велику кількість часу. Тому раніше ми розповіли, як приготувати паску всього за 1 годину з простих продуктів. І як уникнути при цьому популярних помилок приготування.

Другий символ свята - великодні яйця, відомі як крашанки. Для їх приготування вам знадобляться яйця і будь-який харчовий барвник на виш вибір. Просто відваріть яйця круто, після чого додайте барвник в воду і потримайте там яйця до тих пір, поки вони не отримають той колір, який вам потрібен. Також можна прикрасити крашанки харчовими блискітками або різними малюнками і візерунками.

Сирна паска - ще одне традиційне частування на Великдень. Це частування не потребує випічки, робиться дуже просто і відмінно підійде навіть тим, хто строго стежить за своєю фігурою. У нашому окремому матеріалі раніше ми поділилися з вами простим рецептом сирної паски, з яким впорається будь-який новачок.

Переходимо до солоних страв. На Великдень дуже часто готують буженину. Роблять її з цілісного шматка свинини або телятини без кісточки. Вам потрібно промити м'ясо, гарненько натерти його спеціями (для приготування суміші просто з'єднайте за смаком сіль, перець, трохи цукру, горціцу, часник і хмелі-сунелі), загорнути в рукав для запікання або фольгу і відправити в духовку на 1 годину 30 хвилин при температурі 200 градусів.

Ну і який святковий стіл без холодцю? Для приготування цього знаменитого блюда вам потрібні такі продукти: свинячі вуха (2 шт.), свинячі ніжки (2 шт.), курка (2 кг), цибуля (2 шт.), морква (3 шт.), лавровий лист (4 шт.), перець чорний горошком (8 шт.), сіль, часник і вода (за смаком). І обов'язково хрін для подачі.

Крок 1: М'ясо потрібно замочити в холодній воді з невеликою кількістю оцту на 1 годину.

Крок 2: М'ясо і курку почистити, прибрати все зайве, ретельно промити. Овочі потрібно помити і нарізати на великі шматки.

Крок 3: Залити м'ясо і птицю водою в глибокій каструлі і відправити варитися на дуже повільному вогні 6 годин. Пінку з поверхні потрібно періодично знімати.

Крок 4: За годину до закінчення варіння потрібно покласти в бульйон овочі і спеції.

Крок 5: Тепер з майбутнього холодцю потрібно дістати лаврові листи, моркву і цибулю. Якщо хочете, моркву можна дрібно нарізати і залишити.

Крок 6: Тепер холодець потрібно остудити. Коли все охололо, перекладіть все м'ясо в окремі ємності для майбутнього страви.

Крок 7: Процідіть бульйон, додайте в нього кілька зубчиків розчавленого часнику, перемішайте.

Крок 8: Залийте бульйоном м'ясо і відправте холодець в холодильник на всю ніч.

Крок 9: Готовий холодець слід подавати з хроном. Також ви можете прикрасити його зеленню або шматочком лимона.