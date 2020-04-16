Скачать
Четвер, 16.04.2020
В Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби
В Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби
З 17 квітня набирає чинності закон про посилення відповідальності за спалення трави
З 17 квітня набирає чинності закон про посилення відповідальності за спалення трави
Клуб першої ліги «Балкани» скоротив зарплати на 50%
Клуб першої ліги «Балкани» скоротив зарплати на 50%
Чистий Четвер 2020: найкращі картинки-привітання
Чистий Четвер 2020: найкращі картинки-привітання

Великоднє меню 2020: що подати на святковий стіл

Великоднє меню 2020: що подати на святковий стіл
12:13 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: pixabay.com

Які страви повинні бути на пасхальному столі.

Великдень - час спілкування в колі сім'ї і, звичайно ж, смачних страв. У цьому матеріалі ми розповімо вам, які страви за традицією зазвичай готують на великодній стіл. Багато з них приготувати дуже просто, адже це не займе багато часу і потребуватиме мінімум зусиль.

Звичайно ж, неможливо уявити собі великодній ранок без традиційного паски. Саме паска є одним з головних символом свята, тому її варто обов'язково включити в меню. Правда, далеко не кожен хоче і може собі дозволити приділити приготуванню велику кількість часу. Тому раніше ми розповіли, як приготувати паску всього за 1 годину з простих продуктів. І як уникнути при цьому популярних помилок приготування.

Другий символ свята - великодні яйця, відомі як крашанки. Для їх приготування вам знадобляться яйця і будь-який харчовий барвник на виш вибір. Просто відваріть яйця круто, після чого додайте барвник в воду і потримайте там яйця до тих пір, поки вони не отримають той колір, який вам потрібен. Також можна прикрасити крашанки харчовими блискітками або різними малюнками і візерунками.

Сирна паска - ще одне традиційне частування на Великдень. Це частування не потребує випічки, робиться дуже просто і відмінно підійде навіть тим, хто строго стежить за своєю фігурою. У нашому окремому матеріалі раніше ми поділилися з вами простим рецептом сирної паски, з яким впорається будь-який новачок.

Переходимо до солоних страв. На Великдень дуже часто готують буженину. Роблять її з цілісного шматка свинини або телятини без кісточки. Вам потрібно промити м'ясо, гарненько натерти його спеціями (для приготування суміші просто з'єднайте за смаком сіль, перець, трохи цукру, горціцу, часник і хмелі-сунелі), загорнути в рукав для запікання або фольгу і відправити в духовку на 1 годину 30 хвилин при температурі 200 градусів.

Ну і який святковий стіл без холодцю? Для приготування цього знаменитого блюда вам потрібні такі продукти: свинячі вуха (2 шт.), свинячі ніжки (2 шт.), курка (2 кг), цибуля (2 шт.), морква (3 шт.), лавровий лист (4 шт.), перець чорний горошком (8 шт.), сіль, часник і вода (за смаком). І обов'язково хрін для подачі.

Крок 1: М'ясо потрібно замочити в холодній воді з невеликою кількістю оцту на 1 годину.

Крок 2: М'ясо і курку почистити, прибрати все зайве, ретельно промити. Овочі потрібно помити і нарізати на великі шматки.

Крок 3: Залити м'ясо і птицю водою в глибокій каструлі і відправити варитися на дуже повільному вогні 6 годин. Пінку з поверхні потрібно періодично знімати.

Крок 4: За годину до закінчення варіння потрібно покласти в бульйон овочі і спеції.

Крок 5: Тепер з майбутнього холодцю потрібно дістати лаврові листи, моркву і цибулю. Якщо хочете, моркву можна дрібно нарізати і залишити.

Крок 6: Тепер холодець потрібно остудити. Коли все охололо, перекладіть все м'ясо в окремі ємності для майбутнього страви.

Крок 7: Процідіть бульйон, додайте в нього кілька зубчиків розчавленого часнику, перемішайте.

Крок 8: Залийте бульйоном м'ясо і відправте холодець в холодильник на всю ніч.

Рецепт дня: королівська сирна паска

Крок 9: Готовий холодець слід подавати з хроном. Також ви можете прикрасити його зеленню або шматочком лимона.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Меню, Паска, Великдень, Свято, Рецепти, Страви, Святковий стіл, Що приготувати.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чистий четвер 2020: листівки та найкращі привітання зі святом
02 Чистий четвер 2020: традиції свята, заборони і прикмети
03 Чистий Четвер 2020: найкращі картинки-привітання
04 Поради, як освятити паску вдома під час карантину
05 Великдень 2020: стали відомі дати телетрансляцій святкових богослужінь
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ДСНС повідомляє, що вогню в Чорнобильській зоні немає
ДСНС повідомляє, що вогню в Чорнобильській зоні немає
При в’їзді в Київ пасажирам будуть вимірювати температуру тіла
При в’їзді в Київ пасажирам будуть вимірювати температуру тіла
Актуальний прогноз погоди на 16 квітня
Актуальний прогноз погоди на 16 квітня
Дякуємо всім, хто працює в сфері громадського харчування: Google представив новий Doodle
Дякуємо всім, хто працює в сфері громадського харчування: Google представив новий Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся