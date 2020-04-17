Паска-крафін від Руслана Сенічкіна (Відео)

Паска не обов'язково повинна бути традиційною і звичною. Існує безліч варіантів приготування цього частування. Наприклад, паска краффін. Що це таке і як приготувати це своїми руками розповів ведучий програми "Сніданок з 1+1" Руслан Сенічкін.

Вам знадобляться наступні продукти: яйце (1 шт.), ;овтки (2 шт.), ,орошно (350 г), цукор (3 ст. л.), журавлина (100 г), родзинки (100 г), куркума (0.5 ч . л.), мигдаль (150 г), вершкове масло (130 г), апельсиновий сік (30 мл), молоко (80 мл), дріжджі (6 г).

Крок 1: Спочатку готуємо опару. В окремому посуді змішуємо тепле молоко, 1 ч. л. цукру і дріжджі. Ретельно перемішуємо, щоб все добре розчинилося. І залишаємо на 25 хвилин в теплому місці.

Крок 2: Беремо окремий посуд розбиваємо одне яйце і два жовтки, додаємо 2.5 ст. л. цукру. Добре збиваємо. Пам'ятайте, щоб яйця добре збивалися їх треба заздалегідь дістати з холодильника, щоб вони були кімнатної температури.

Крок 3: Просіваємо борошно тричі, щоб максимально наситити киснем. У борошно додаємо опару, збиті яйця, розтоплене вершкове масло і апельсиновий сік. Перемішуємо руками.

Крок 4: Тісто добре вимішуємо. Спочатку все буде приставати до рук, але вже через 10 хвилин ви помітите як тісто перетвориться на еластичне і супер м'яке. Перекладаємо тісто в миску і ставимо в тепле місце на 1 годину.

Крок 5: Розкачуємо тісто як на штрудель, щоб воно було тоненьким. Змащуємо його розтопленим вершковим маслом. Посипаємо сухофруктами, потім горіхами, ванільним цукром і додаємо трохи куркуми. Загортаємо в рулет, а потім розрізаємо його навпіл, але не дорізаємо до кінця. Скручуємо у вигляді равлика. Перекладаємо в формочку на 20 хвилин, щоб тісто постояло і піднялося.

Крок 6: Випікаємо при температурі 200 градусів протягом 15 хвилин, потім зменшуємо температуру до 180 градусів і ще чекаємо 25 хвилин.