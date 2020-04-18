Рецепт найсмачніших пасок від дружини Порошенка

Про те, як готувати паски за рецептом Марини Порошенко, колишній глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.
“Моя Марина кожного року пече, на мою думку, найсмачнішу у світі паску і з радістю ділиться родинним рецептом. Наша порада: перед початком приготування тіста прочитайте молитву, щоб паска вийшла вдала та смачна”, – йдеться в повідомленні.
Інгредієнти:
Для приготування опари 100 грамів дріжджів треба розчинити у половині склянки теплого молока. На малому вогні розтопіть 250 грамів маргарину і 250 грамів вершкового масла. Додайте до опари масло із маргарином та 8 яєць. Також додайте олію, декілька склянок борошна та 50 грамів цукру. Перемішайте і залиште на півгодини, щоб тісто піднялось. ⠀
Через півгодини починайте замішувати тісто. В опару треба додати пакетик ванілі, родзинки та 400 грамів цукру. Замішайте все це з декількома кілограмами просіяного борошна. Тісто має бути щільним та “відставати” від миски. Залиште тісто в теплому місці, щоб воно піднялось.
Готове тісто розкладіть у форми на дві третини і дайте йому ще 10-15 хвилин, щоб піднятися. Випікайте паски у духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 45-50 хвилин. ⠀
Для приготування білої глазурі збийте білок із цукром до густої білої піни і прикрасьте ним паски, коли вони охолонуть.