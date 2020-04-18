Рецепт найсмачніших пасок від дружини Порошенка

Петро Порошенко, п’ятий президент України та лідер партії “Європейська солідарність”, поділився рецептом пасок своєї дружини Марини.

Про те, як готувати паски за рецептом Марини Порошенко, колишній глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Моя Марина кожного року пече, на мою думку, найсмачнішу у світі паску і з радістю ділиться родинним рецептом. Наша порада: перед початком приготування тіста прочитайте молитву, щоб паска вийшла вдала та смачна”, – йдеться в повідомленні.

Інгредієнти:

1 л молока;

100 г дріжджів;

100 мл олії;

2-3 кг борошна;

200-300 г родзинок;

250 г маргарину;

250 г вершкового масла;

8 яєць;

400 г цукру;

1 пакетик ванільного цукру;

цукор для глазурі. ⠀

Для приготування опари 100 грамів дріжджів треба розчинити у половині склянки теплого молока. На малому вогні розтопіть 250 грамів маргарину і 250 грамів вершкового масла. Додайте до опари масло із маргарином та 8 яєць. Також додайте олію, декілька склянок борошна та 50 грамів цукру. Перемішайте і залиште на півгодини, щоб тісто піднялось. ⠀

Через півгодини починайте замішувати тісто. В опару треба додати пакетик ванілі, родзинки та 400 грамів цукру. Замішайте все це з декількома кілограмами просіяного борошна. Тісто має бути щільним та “відставати” від миски. Залиште тісто в теплому місці, щоб воно піднялось.

Готове тісто розкладіть у форми на дві третини і дайте йому ще 10-15 хвилин, щоб піднятися. Випікайте паски у духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 45-50 хвилин. ⠀

Для приготування білої глазурі збийте білок із цукром до густої білої піни і прикрасьте ним паски, коли вони охолонуть.