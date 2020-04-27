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Рецепт дня: тертий пиріг з вишнями

Рецепт дня: тертий пиріг з вишнями
10:25 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: pixabay.com

Як швидко і легко приготувати смачний десерт до чаю.

Хочете приготувати щось смачненьке до кави і чаю, але не хочете витрачати на цей процес багато часу і сил? У цьому матеріалі ми поділимося з вами рецептом смачного і ароматного пирога, який можна приготувати всього за 1 годину.

Вам знадобляться такі інгредієнти: маргарин (250 г), яйця (3 шт.), цукор (1 склянка), сметана (3 ст. л.), розпушувач (1 ст. л.), борошно (4.5 склянки), вишні (500 г).

Крок 1: Для початку потрібно нарізати кубиками маргарин.

Крок 2: Потім додати до нього розпушувач і борошно і перемішати всі інгредієнти до стану крихти.

Крок 3: Яйця збити з цукром в окремій ємності до отримання густої піни, потім додати до них сметану і перемішати.

Крок 4: Змішати всі інгредієнти для тіста і швидко замісити їх руками. Потім поділити тісто на 2 нерівні частини, загорнути в плівку і відправити в морозилку приблизно на 30 хвилин.

Крок 5: Застелити форму для випічки пергаментом і підготувати вишні. Якщо вони з кісточками, кісточки потрібно попередньо видалити.

Крок 6: Більшу частину тіста дістати з холодильника і руками розподілити по формі.

Крок 7: Відправити тісто на 10 хвилин у духовку при температурі 180-200 градусів.

Крок 8: Викладаємо на тісто вишні, за бажанням посипаємо цукром, потім зверху натираємо на крупній тертці другу частину тіста.

Крок 9: Відправляємо пиріг в духовку на 25 хвилин. Частування готове!

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Порада: Можна скоротити час охолодження тіста, якщо розділити його на безліч маленьких шматочків. Так воно швидше стане твердим і його буде зручніше натирати на тертці.

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Вишни, Рецепт дня, Смакота, Випічка, Пиріг, До чаю, Тертий.
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