Простий рецепт смачного турецького сніданку, який ти захочеш повторити

Новини України:Розкішний сніданок - менемен - турецький омлет.

Приготуй популярне східне блюдо на сніданок! Це смачно! Менемен - турецький омлет. Це один з найпопулярніших сніданків з яєць і помідорів, який готують в Туреччині. Він виходить не тільки дуже смачним і насиченим, але і поживним, і ситним.

Спосіб приготування

Якщо хочеться внести різноманітність у сімейні сніданки і набридла звичайна яєчня, менемен буде хорошим способом це зробити. Яйця можна залишати цілком, а можна попередньо збивати виделкою або вінчиком. Але, як правило, якщо менемен готується на кілька людей, з цілими яйцями його зручніше подавати, ділячи на порції.

Три основні продукту в цій страві - яйця, помідори і болгарський перець. Хоча інгредієнти прості, але щоб блюдо вийшло дуже смачним, вони повинні бути якісними. Гарні яйця з яскравими жовтками, ідеально - домашні. І обов'язково свіжі. Помідори - стиглі, соковиті і ароматні. Можна використовувати помідори у власному соку. Перець - соковитий, стиглий, солодкий. До речі, менемен вважається весняно-літнім стравою, коли помідори в Туреччині особливо смачні.

Ріпчасту цибулю і часник кладуться в це блюдо за бажанням.

Отже, підготуємо продукти і можна починати готування:

- знімаємо лушпиння з цибулі і ріжемо його на маленькі кубики або половинками/четвертинками кілець;

- моєму, вирізаємо плодоніжки, вичищаємо насіння у перців, після нарізаємо невеликими шматочками;

- якщо помідори свіжі, миємо їх і ріжемо на шматочки (консервовані також розрізаємо на кілька частин);

- чистимо часник і дрібно рубаємо зубчики ножем;

- миємо, обсушуємо і рубаємо зелена цибуля - 2 третини піде на приготування і 1 на третину прикраса готової страви;

- ретельно миємо й насухо витираємо курячі яйця.

Чавунну сковороду, ставимо на середній вогонь, наливаємо в неї оливкова олія і добре розігріваємо. Додаємо нарізану цибулю, обсмажуємо пару хвилин до м'якості. Далі кладемо болгарський перець. Готуємо все разом, помішуючи, до готовності овочів. Далі додаємо часник, а через 5-10 секунд помідори і зелений лук. На помірному вогні готуємо всі разом 20 хвилин, часто помішуючи. Соус повинен загуснути. В процесі посипаємо сіллю.

Далі ложкою робимо поглиблення для яєць розбиваємо їх в лунки. На повільному вогні готуємо менемен протягом 8-10 хвилин. Якщо подобаються пропечені жовтки, готуємо довше. Ложкою допомагаємо також білків пропектися. Посипаємо менемен чорним меленим перцем.

Блюдо готове. Залишилося посипати його залишками зеленої цибулі і прикрасити свіжою м'ятою.

Приємного апетиту!