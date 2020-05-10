Як приготувати вдома смачний торт "Три шоколади"

Побалуйте близьких шоколадним смаколиком.

Торт "Три шоколади" - улюблений смаколик всіх ласунів. Оскільки в одному десерті поєднується відразу три види шоколаду - молочний, гіркий та білий. Спробувавши цей повітряний тортик, ви відразу відчуєте себе в дорогій кондитерській.

Шоколадний торт є пошаровий десерт: бісквітна основа, повітряне тришарове суфле, глазур та прикраси.

Рецепт шоколадного торта досить простий. Для приготування потрібні такі інгредієнти:

Крок 1: Спочатку приготуємо бісквіт. Для цього будемо використовувати водяну баню. На розігріту плиту поставимо ємність з водою, зверху поставимо чашу. Додамо в неї 1 яйце, 30 г цукру і зіб'ємо. Коли суміш стане теплою, знімемо миску з бані та продовжимо збивати до пишної білої маси.

Крок 2: Додамо в тісто 20 г просіяного борошна і 10 г какао. Акуратно перемішаємо.

Крок 3: Готове тісто викладемо у форму для випікання і відправимо у розігріту до 180 градусів духовку на 10-15 хвилин. Готовність коржа можна перевірити зубочисткою або дерев'яною паличкою.

Крок 4: Приготовимо білу частину суфле. Візьмемо 8 г желатину і замочимо його в 48 г води. Відправимо на плиту 80 г молока і доведемо його до кипіння. Зіб'ємо одне яйце з 50 г цукру і додамо суміш в гаряче молоко. Відправимо рідину на маленький вогонь і варитимемо до загустіння, постійно помішуючи. Потім знімемо з вогню і додамо набряклий желатин і 80 г розтопленого білого шоколаду. Добре перемішаємо до однорідності і залишимо остигати.

Крок 5: Збиваємо 200 г холодних жирних вершків до густої пишної піни. Під час збивання поступово збільшуємо швидкість міксера з мінімальної до максимальної. Додаємо сюди яєчно-шоколадну масу і змішуємо до однорідності.

Крок 6: На обробну дошку ставимо підготовлену форму для торта, дно якої покрити харчовою плівкою, а боки всередині - ацетатною плівкою. Вливаємо в неї готовий білий мус і відправляємо в морозилку для застигання.

Крок 7: Таким же чином готуємо суфле з молочного шоколаду. Виливаємо його на мус з білого шоколаду, який вже схопився, і знову відправляємо в морозилку. Тим часом, готуємо суфле з чорного шоколаду і покриваємо їм молочний. Зверху викладемо бісквітний корж і трохи утопимо. Відправимо торт в морозилку на 6-8 годин (на ніч).

Крок 8: Вранці дістаємо десерт з холодильника і заливаємо розтопленим шоколадом. Зверху прикрашаємо улюбленими ягодами - малиною, полуницею, чорницею. Також можна додати листочки свіжої м'яти.