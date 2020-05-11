Ароматна риба на грилі по рецепту Віктора Бронюка

Оригінальні рецепти від зірки української музики.

Рибний шашлик - ідеальний варіант некалорійної страви для пікніка. До того ж, він смажиться набагато швидше і простіше за м'ясний, оскільки не потребує особливої підготовки і довгого маринування. Соліст гурту "ТіК" та ведучий кулінарного шоу "Перше, друге і компот" на ICTV, а також кулінарними хитрощами, щоб м'ясо вийшло ніжним і ароматним.

Короп з гірчицею

Всім, хто любить смажити рибу на мангалі, Віктор рекомендує спробувати дуже смачний рецепт приготування коропа. Потрібно всього лише розмішати мелену гірчицю в однаковій пропорції з майонезом, а отриманим соусом обтерти коропа, підсолити і поставити на мангал.

Щука в кукурудзяній муці

Також Віктор розповідає, що останнім часом серед рибалок модно смажити рибу на величезних сковорідках, які роблять з дискової борони. Особливо смачною на них виходить щука.

Потрібно дрібно вирізати філейну частину щуки, щоб не було кісток, обмочити в кукурудзянму борошні і смажити на сковороді прямо на багатті. Готову рибу потрібно промазати вершковим маслом і трохи додати часнику.

Риба, запечена в солі

Для цього рецепта краще всього підходить морський окунь. Але також за цим рецептом можете готувати будь-яку рибу на ваш смак. Головне - брати рибу великих розмірів, адже маленька швидко пересихає на вогні і буде несмачною. Досить взяти пачку солі, засипати нею рибу, замотати фольгою і кинути в жар.

Юшка по фірмовому секрету рибалок з тайги

У кожного рибалки є свій улюблений рецепт приготування юшки. Хтось обов'язково в казані гасить березове поліно, хтось ллє пляшку горілки, хтось додатково ще ріже качку або курку, а хтось відмовляється навіть від картоплі і овочів, вважаючи, що рибу нічим не треба псувати. Але Віктор вважає, що всі ці рецепти смачні. Для нього найважливіше - щоб риба була свіжозловленою.

"Одного разу мій приятель, який багато років ходив в туристичні походи, розповів мені секрет, який він привіз з тайги від місцевих рибалок. Виявляється, щоб риба не розварювалася, її треба кидати в холодну воду. Хоча у нас багато хто звик навпаки - кидати рибу в котел, коли вже все кипить. А це груба помилка! Потрібно відразу в холодну воду кинути рибу, потім вже в окріп додати картоплю, цибулю, моркву, лавровий лист і перець. За 5 хвилин до подачі вуху потрібно посолити, і додати зелень", - розповідає артист.