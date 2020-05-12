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Як приготувати вдома ситний печінковий торт з овочами (Відео)

Як приготувати вдома ситний печінковий торт з овочами (Відео)
06:25 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Рецепт торту не забере багато часу, так як не потребує випічки.

Мабуть, сама навіть назва цієї страви - печінковий торт - вперше звучить доволі дивно, адже не асоціюється ні з чим легким, ласим, а вже тим більше приємним. Якщо й ваші перші враження аналогічні, поспішаємо вас переконати у зворотному.

Печінковий торт - ідеальний варіант для сімейного обіду або вечері, який відрізняється відразу кількома вагомими рисами: простотою рецепта, можливістю приготування без випічки, ситністю, а також смаком, який створює тандем цибулі, моркви та печінки. Ця страва замінить звичні важкі приготування з м'яса, але при цьому буде незамінним до картоплі, рису чи навіть просто овочевого салату.

Для приготування торта з печінки та овочів нам знадобляться всього кілька простих інгредієнтів, а саме яловича печінка (1 кг), яйце куряче (3 шт), пшеничне борошно (350 г), молоко (500 мл), майонез (1 стандартна банку / упаковка), морква (2 середні шт), цибуля ріпчаста (2 шт), сіль (за смаком), перець чорний мелений (за смаком).

Для приготування печінкового торта нам не потрібна плита, так як рецепт не передбачає випічки. Просто прослідуємо кільком послідовним крокам.

Поріжемо печінку на невеликі скибочки і пропустимо їх крізь м'ясорубку для отримання фаршу. До нього додамо яйця, молоко, борошно та спеції. При додаванні кожної складової важливо ретельно перемішувати загальну масу. У підсумку ми повинні отримати густу консистенцію, з якої зможемо буквально ліпити млинці.

Змащуємо сковороду рослинною олією, добре її нагріваємо. Вливаємо на неї нашу масу ополоником як тісто для млинців. Вирівнюємо її по сковороді та смажимо такого роду коржі. Робимо таких коржів кілька штук, кожен з товщиною близько 5 мм.

Поки смажаться наші печінкові коржі, тонкими півкільцями наріжемо цибулю, а моркву натремо на великій тертці. Смажимо нарізані овочі на окремій сковороді до готовності.

На заключному етапі з готових печінкових коржів формуємо торт: кладемо їх по одному на тарілку, наносимо на кожен тонкий шар майонезу, на нього - цибулю та моркву і наступний корж.

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От і все. На цьому ваш печінковий торт готовий і його можна відразу ж виносити на стіл. При бажанні, сміливо експериментуйте. До страви можна додавати інші улюблені спеції, свіжу зелень та інші добавки за смаком.

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Як приготувати вдома ситний печінковий торт з овочами (Відео)
Як приготувати вдома ситний печінковий торт з овочами (Відео)
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