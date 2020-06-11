Як приготувати пряне варення з волоських горіхів

Варення із зелених волоських горіхів — традиційні вірменські солодощі. До того ж, воно не тільки смачне, але і корисне.

Горіхи мають позитивний вплив на роботу мозку через вітаміни PP, що містяться в них — вони допомагають впоратися з нервовим перезбудженням і уникнути депресій. Позитивно впливаючи на кровообіг, варення з горіхів приносить користь гіпертонікам і людям з хворим серцем. Рекомендований продукт і при проблемних нирках, печінці. В цілому, цей вірменський десерт зміцнює імунітет.

Збір горіхів проводять з початку і до середини червня. Щоб переконатися, що горіх придатний для варення, проткніть його зубочисткою: вона повинна пройти легко. Усередині горіх повинен бути прозорим, а стінки зеленими і м’якими.

Після цього шкірку очистіть ножем або овочечисткою, готові горіхи залийте холодною водою і виставте на сонці. Кожен день потрібно міняти воду тричі: перемішайте горіхи в воді, злийте рідину і знову залийте горіхи холодною водою. Через 14−20 днів, коли горіхи почорніють їх потрібно замочити у вапняній воді ще на добу. Бажано часто помішувати їх.

Як приготувати вапняну воду: залийте 200 г гашеного вапна 2−3 л. холодної води (з розрахунку на порцію з 100 горіхів). Добре перемішайте і дайте настоятися десь 30 хвилин. Вапняну воду злийте в іншу ємність через марлю. Потім залийте нею горіхи. Ця вода не повинна потрапляти всередину горіхів. У деяких рецептів замість замочування у вапняній воді використовують соду.

Злийте воду, промийте горіхи в проточній воді. Поставте їх варитися в воді з галунами на 30 хвилин. Це потрібно, щоб нейтралізувати вапно, що залишилося в горіхах. Після варіння злийте рідину, перекладіть горіхи в чисту холодну воду для охолодження. Потім перекладіть їх в киплячу воду і варіть 30 хвилин, після чого відкиньте на друшляк. Горіхи можна залити холодною водою.

Зваріть сироп: змішайте 2 кг цукру і воду. Щоб визначити, скільки потрібно води, потрібно перекласти горіхи в банку. Якщо вони все помістилися в дволітрову банку, візьміть п’ять літрів води.

У гарячий сироп складіть горіхи. Варіть 3−4 години, прибираючи пінку. Готове варення залиште на добу. Наступний етап — готуйте варення до загустіння сиропу. На цьому етапі додайте до варення прянощі. Для цього їх потрібно попередньо скласти в марлевий мішечок. В кінці варіння приберіть мішечок, готове горіхове варення розлийте в простерилізовані банки і закатайте.