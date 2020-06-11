Скачать
Четвер, 11.06.2020
МОЗ повідомляє: в Україні виявили 29 070 випадків коронавірусу, за добу - 689 інфікованих осіб
МОЗ повідомляє: в Україні виявили 29 070 випадків коронавірусу, за добу - 689 інфікованих осіб
Канада хоче повноцінного розслідування авіакатастрофи МАУ в Ірані
Канада хоче повноцінного розслідування авіакатастрофи МАУ в Ірані
Джошуа та Ф'юрі узгодили проведення двох боїв за звання абсолютного чемпіона світу
Джошуа та Ф'юрі узгодили проведення двох боїв за звання абсолютного чемпіона світу
Як приготувати пряне варення з волоських горіхів
Як приготувати пряне варення з волоських горіхів

Як приготувати пряне варення з волоських горіхів

Як приготувати пряне варення з волоських горіхів
07:21 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Варення із зелених волоських горіхів — традиційні вірменські солодощі. До того ж, воно не тільки смачне, але і корисне.

Горіхи мають позитивний вплив на роботу мозку через вітаміни PP, що містяться в них — вони допомагають впоратися з нервовим перезбудженням і уникнути депресій. Позитивно впливаючи на кровообіг, варення з горіхів приносить користь гіпертонікам і людям з хворим серцем. Рекомендований продукт і при проблемних нирках, печінці. В цілому, цей вірменський десерт зміцнює імунітет.

Збір горіхів проводять з початку і до середини червня. Щоб переконатися, що горіх придатний для варення, проткніть його зубочисткою: вона повинна пройти легко. Усередині горіх повинен бути прозорим, а стінки зеленими і м’якими.

Після цього шкірку очистіть ножем або овочечисткою, готові горіхи залийте холодною водою і виставте на сонці. Кожен день потрібно міняти воду тричі: перемішайте горіхи в воді, злийте рідину і знову залийте горіхи холодною водою. Через 14−20 днів, коли горіхи почорніють їх потрібно замочити у вапняній воді ще на добу. Бажано часто помішувати їх.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Многие просили видео процесс приготовления варенья из грецких орехов. Спасибо @kristinazgibneva за рецепт Кристина на своей страничке разместила этот трудоемкий процесс, сохраняйте чтобы не потерять, в сезон продублирую ещё раз. Также у Кристины много других интересных рецептов как армянской кухни так и других народов))и самое мое любимое, она готовит в сториз . Собирают орехи в июне(начало июня и до середины)! Проверяем деревянной шпажкой:если она легко прошла, вонзилась насквозь, значит орех пригоден для варенья. Если же вы с трудом пытаетесь проткнуть скорлупу насквозь и шпажка не проходит, значит орехи уже затвердели и из них вкусного варенья не получится. Разрезаем орешек и смотрим что внутри:сам орех должен быть прозрачным, а стенки зелеными и мягкими. И так, собрали, проверили, начинаем очищать кожицу овощерезкой. Затем заливаем холодной водой орехи и ставим на солнышко! Каждый день нужно менять воду 3 раза: перемешиваем орехи в воде, сливаем воду, снова заливаем холодную воду - так 3 раза в день повторюсь!!! Через 14-20 дней когда орехи станут чёрными, нужно будет развести известь в воде: На 170 шт(3кг) орехов берём 400-500 г негашеной извести , надеваем перчатки и берём в руки длинную лопатку, палку, наливаем немного воды и размешиваем ( известь будет бурлить, осторожно), размешиваем до тех пор, подливая воду, пока не разойдутся комочки! Орехи перекладываем в кастрюлю заливаем водой, чтобы покрыло и вливаем погашённую известь! Перемешиваем каждые 20 минут, и так 5-6 часов. Затем все выливаем в раковину и тщательно промывкам большим количеством воды, снова заливаем водой и оставляем на сутки в воде! Известь ни в коем случае не попадает внутрь ореха! . ЭТО НЕ ПОЛНЫЙ РЕЦЕПТ!! Полный рецепт можете найти на странице @kristinazgibneva по хештегу #кристина_ореховоеваренье . В сезон продублирую ещё раз. Сохраняйте чтобы не потерять! . #armenian#armenia#yerevan#like#fruits#summer#вкусные#фрукты#армения#ереван#hay#hayastan#гранат#армянскаякухня#толма#долма#арбуз#виноград#виноградники#дары#вкусняшки#вкусно#природа#еда#food#гранат#тараз#традиции#армянскиетрадиции

Допис, поширений Армянская кухн (@armenian_food_)

Як приготувати вапняну воду: залийте 200 г гашеного вапна 2−3 л. холодної води (з розрахунку на порцію з 100 горіхів). Добре перемішайте і дайте настоятися десь 30 хвилин. Вапняну воду злийте в іншу ємність через марлю. Потім залийте нею горіхи. Ця вода не повинна потрапляти всередину горіхів. У деяких рецептів замість замочування у вапняній воді використовують соду.

Злийте воду, промийте горіхи в проточній воді. Поставте їх варитися в воді з галунами на 30 хвилин. Це потрібно, щоб нейтралізувати вапно, що залишилося в горіхах. Після варіння злийте рідину, перекладіть горіхи в чисту холодну воду для охолодження. Потім перекладіть їх в киплячу воду і варіть 30 хвилин, після чого відкиньте на друшляк. Горіхи можна залити холодною водою.

Зваріть сироп: змішайте 2 кг цукру і воду. Щоб визначити, скільки потрібно води, потрібно перекласти горіхи в банку. Якщо вони все помістилися в дволітрову банку, візьміть п’ять літрів води.

Готуємо вдома класичну панакоту з ягідним соусом: рецепт і поради

У гарячий сироп складіть горіхи. Варіть 3−4 години, прибираючи пінку. Готове варення залиште на добу. Наступний етап — готуйте варення до загустіння сиропу. На цьому етапі додайте до варення прянощі. Для цього їх потрібно попередньо скласти в марлевий мішечок. В кінці варіння приберіть мішечок, готове горіхове варення розлийте в простерилізовані банки і закатайте.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Рецепт, Варення, Волоські горіхи, Східні ласощі.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Відомо, коли країни світу відкриють кордони для українців
02 5 правил відвідування салону краси після карантину
03 7 речей, які чоловіки найбільше хочуть в сексі
04 Які знаки Зодіаку, які мають високий рівень інтелекту від природи
05 Ростуть ціни на алкоголь і тютюн
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Нігерії бойовики вбили понад 100 людей в результаті серії нападів
У Нігерії бойовики вбили понад 100 людей в результаті серії нападів
Генасамблея ООН вперше в історії відбудеться в онлайн-режимі
Генасамблея ООН вперше в історії відбудеться в онлайн-режимі
Starbucks закриє понад 400 кафе в Північній Америці
Starbucks закриє понад 400 кафе в Північній Америці
Джоан Роулінг зізналася, що стала жертвою сексуального насильства
Джоан Роулінг зізналася, що стала жертвою сексуального насильства
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся