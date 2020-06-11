Як приготувати пряне варення з волоських горіхів

Горіхи мають позитивний вплив на роботу мозку через вітаміни PP, що містяться в них — вони допомагають впоратися з нервовим перезбудженням і уникнути депресій. Позитивно впливаючи на кровообіг, варення з горіхів приносить користь гіпертонікам і людям з хворим серцем. Рекомендований продукт і при проблемних нирках, печінці. В цілому, цей вірменський десерт зміцнює імунітет.
Збір горіхів проводять з початку і до середини червня. Щоб переконатися, що горіх придатний для варення, проткніть його зубочисткою: вона повинна пройти легко. Усередині горіх повинен бути прозорим, а стінки зеленими і м’якими.
Після цього шкірку очистіть ножем або овочечисткою, готові горіхи залийте холодною водою і виставте на сонці. Кожен день потрібно міняти воду тричі: перемішайте горіхи в воді, злийте рідину і знову залийте горіхи холодною водою. Через 14−20 днів, коли горіхи почорніють їх потрібно замочити у вапняній воді ще на добу. Бажано часто помішувати їх.
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Многие просили видео процесс приготовления варенья из грецких орехов. Спасибо @kristinazgibneva за рецепт Кристина на своей страничке разместила этот трудоемкий процесс, сохраняйте чтобы не потерять, в сезон продублирую ещё раз. Также у Кристины много других интересных рецептов как армянской кухни так и других народов))и самое мое любимое, она готовит в сториз . Собирают орехи в июне(начало июня и до середины)! Проверяем деревянной шпажкой:если она легко прошла, вонзилась насквозь, значит орех пригоден для варенья. Если же вы с трудом пытаетесь проткнуть скорлупу насквозь и шпажка не проходит, значит орехи уже затвердели и из них вкусного варенья не получится. Разрезаем орешек и смотрим что внутри:сам орех должен быть прозрачным, а стенки зелеными и мягкими. И так, собрали, проверили, начинаем очищать кожицу овощерезкой. Затем заливаем холодной водой орехи и ставим на солнышко! Каждый день нужно менять воду 3 раза: перемешиваем орехи в воде, сливаем воду, снова заливаем холодную воду - так 3 раза в день повторюсь!!! Через 14-20 дней когда орехи станут чёрными, нужно будет развести известь в воде: На 170 шт(3кг) орехов берём 400-500 г негашеной извести , надеваем перчатки и берём в руки длинную лопатку, палку, наливаем немного воды и размешиваем ( известь будет бурлить, осторожно), размешиваем до тех пор, подливая воду, пока не разойдутся комочки! Орехи перекладываем в кастрюлю заливаем водой, чтобы покрыло и вливаем погашённую известь! Перемешиваем каждые 20 минут, и так 5-6 часов. Затем все выливаем в раковину и тщательно промывкам большим количеством воды, снова заливаем водой и оставляем на сутки в воде! Известь ни в коем случае не попадает внутрь ореха! . ЭТО НЕ ПОЛНЫЙ РЕЦЕПТ!! Полный рецепт можете найти на странице @kristinazgibneva по хештегу #кристина_ореховоеваренье . В сезон продублирую ещё раз. Сохраняйте чтобы не потерять! . #armenian#armenia#yerevan#like#fruits#summer#вкусные#фрукты#армения#ереван#hay#hayastan#гранат#армянскаякухня#толма#долма#арбуз#виноград#виноградники#дары#вкусняшки#вкусно#природа#еда#food#гранат#тараз#традиции#армянскиетрадиции
Як приготувати вапняну воду: залийте 200 г гашеного вапна 2−3 л. холодної води (з розрахунку на порцію з 100 горіхів). Добре перемішайте і дайте настоятися десь 30 хвилин. Вапняну воду злийте в іншу ємність через марлю. Потім залийте нею горіхи. Ця вода не повинна потрапляти всередину горіхів. У деяких рецептів замість замочування у вапняній воді використовують соду.
Злийте воду, промийте горіхи в проточній воді. Поставте їх варитися в воді з галунами на 30 хвилин. Це потрібно, щоб нейтралізувати вапно, що залишилося в горіхах. Після варіння злийте рідину, перекладіть горіхи в чисту холодну воду для охолодження. Потім перекладіть їх в киплячу воду і варіть 30 хвилин, після чого відкиньте на друшляк. Горіхи можна залити холодною водою.
Зваріть сироп: змішайте 2 кг цукру і воду. Щоб визначити, скільки потрібно води, потрібно перекласти горіхи в банку. Якщо вони все помістилися в дволітрову банку, візьміть п’ять літрів води.
У гарячий сироп складіть горіхи. Варіть 3−4 години, прибираючи пінку. Готове варення залиште на добу. Наступний етап — готуйте варення до загустіння сиропу. На цьому етапі додайте до варення прянощі. Для цього їх потрібно попередньо скласти в марлевий мішечок. В кінці варіння приберіть мішечок, готове горіхове варення розлийте в простерилізовані банки і закатайте.