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Рецепт дня: ніжна та соковита запіканка з кабачків

Рецепт дня: ніжна та соковита запіканка з кабачків
09:43 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
Оновлено: 10:19 Сьогодні
Кабачкова запіканка - не лише дуже смачно, а ще й корисно та поживно.

Запіканка з кабачків – це дуже смачна та соковита страва!

Крім смакових переваг така запіканка ще й неймовірно корисна, оскільки кабачок – по-справжньому дієтичний овоч.

Кабачкова запіканка може бути як з іншими овочами, так і з м’ясом. Особливо добре смакуватимуть запечені кабачки під ніжною сирною скоринкою. Подавати цю ароматну страву варто за бажанням зі сметаною або будь-яким соусом до смаку.

До того ж готується смачна і поживна страва доволі просто та швидко.

Філе курячої грудинки нарізати маленькими кубиками. Перекласти куряче м'ясо в миску, додати сметану, гірчицю в зернах, сіль та чорний мелений перець. Перемішати й залишити куряче м'ясо маринуватися хвилин на 20.

Ріпчасту цибулю очистити й нарізати маленькими кубиками.

У сковороді розігріти олію. Обсмажити цибулю на середньому вогні до золотистого кольору, протягом 5 хвилин.

Молодий кабачок промити й обрізати краї. Натерти кабачок на великій тертці. Віджати тертий кабачок, щоб позбутися соку.

У миску із замаринованим курячим філе перекласти тертий кабачок та обсмажену цибулю. Сюди ж вбити яйця, ще трішки посолити і перемішати.

Перекласти кабачкову масу з куркою в форму для запікання і розрівняти поверхню. Випікати запіканку в духовці, розігрітій до 180°C упродовж 25-30 хвилин.

Твердий сир натерти на великій тертці.

Через 25-30 хвилин дістати запіканку з духовки. Посипати ним поверхню запіканки. Знову покласти запіканку в духовку хвилин на 7-10, щоб сир розплавився й утворилася рум'яна кірочка.

Рецепт дня: рецепт смачних та ситних тостів на сніданок

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кабачок, Рецепт дня, запиканка.

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Телеграф
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