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Найсмачніше м'ясо по-французьки: як приготувати соковиту й ароматну страву

Найсмачніше м'ясо по-французьки: як приготувати соковиту й ароматну страву
09:37 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: recept.ua
Запечені під сиром ніжні шматочки м'яса підійдуть і до святкового столу, і до приємної сімейної події.

М'ясо по-французьки – дуже смачна й соковита страва.

Невеликі шматочки м'яса з грибами, картоплею, цибулею або ж помідорами, запечені під ніжною та ароматною сирною скоринкою, – це завжди безпрограшний варіант! Ця м'ясна страва підійде як для святкового столу, так і для звичайної вечері.

Готується така страва зазвичай у духовці, завдяки чому й має апетитну рум'яну шкірочку. М'ясо по-французьки є простим у приготуванні та підборі інгредієнтів, але неймовірно смачним.

М'ясо по-французьки з картоплею

Свинина - 750 г Картопля - 800 г Цибуля ріпчаста - 350 г Сир твердий - 170 г Сметана 25% - 200 г Майонез - 150 г Сіль - за смаком Перець чорний мелений - за смаком Орегано - 1 ч. л. Олія - 1 ст. л. Цибуля зелена (для подачі) - за смаком

Свинину нарізати скибочками та відбити. Потім нарізати м'ясо невеликими шматочками. Додати до м'яса 0,5 чайної ложки солі, 0,5 чайної ложки перцю, 1 чайну ложку орегано й залишити маринуватися на 30 хвилин.

Цибулю нарізати дуже тонкими півкільцями та посолити (1/3 чайної ложки), обім’яти цибулю рукою впродовж 30 секунд.

Картоплю нарізати невеликими тонкими шматочками. Залити її холодною водою і додати 1 столову ложку солі – завдяки цьому картопля не потемніє. Перед формуванням страви воду злити й обсушити картоплю рушником.

Сир натерти на великій тертці, додати сметану, майонез і добре перемішати.

Деко для запікання змастити олією, покласти на нього кулінарне кільце і рівномірно розподілити шар картоплі, поперчити. На картоплю викласти шар м'яса. На м'ясо викласти шар цибулі. На цибулю викласти 2 столові ложки сирної маси й акуратно розрівняти по всій поверхні. Кулінарне кільце акуратно зняти.

Таким чином сформувати на деку всі порції.

Розігріти духовку до 180°С і запікати м'ясо по-французьки в духовці 20 хвилин. Потім температуру зменшити до 170°С й запікати свинину з картоплею та цибулею ще 15 хвилин.

Дістати свинину по-французьки з духовки, викласти порційно на тарілки. Посипати страву дрібно нарізаною зеленою цибулею та подавати до столу.

М'ясо по-французьки під соусом "Бешамель"

Свинина - 700 г Картопля - 6 шт. Цибуля біла - 3 шт. Молоко - 700 мл Масло вершкове - 1 ст. л. Борошно - 3 ст. л. Сіль - за смаком Перець чорний - за смаком Горіх мускатний - дрібка Яйце куряче - 3 шт. Сир твердий - 150 г

М'ясо відбити, посолити та додати спеції за смаком. Картоплю нарізати поперек, а цибулю - кільцями.

Форму для запікання змастити олією, викласти картоплю. Посолити й поперчити. На картоплю викласти м'ясо. На кожен шматочок м'яса – цибулю.

Готуємо соус. У холодне молоко додати вершкове масло, сіль, перець та мускатний горіх. Після того, як масло розчиниться, додати борошно, постійно помішуючи. Щойно соус загусне, зняти з плити. Додати сире яйце і тертий сир.

Рівномірно залити соусом усе деко. Покласти м'ясо по-французьки в розігріту до 180°С духовку на 40 хвилин.

М'ясо по-французьки з печерицями

М'ясне філе - 300-400 г Ріпчаста цибуля - 1 шт. (100-120 г) Картопля велика - 3-4 шт. (350-400 г) Помідори - 8-10 шт. (650-700 г) Печериці заморожені - 800 г Сир твердий - 70 г Майонез - за смаком Сіль - за смаком Олія - скільки піде Спеції, зелень - за смаком

Цибулю нарізати півкільцями. Викласти на деко, змащене рослинною олією.

Очистити, вимити та нарізати печериці. Обсмажувати їх на сковороді на олії приблизно 10-15 хвилин.

Картоплю нарізати кружальцями завтовшки 1-1,5 см. Викласти на деко й посолити.

Нарізати м'ясне філе поперек волокон на шматки товщиною близько 2 см. Відбити.

Викласти м'ясо поверх картоплі та змастити тонким шаром майонезу.

Тонкими кружальцями нарізати помідори. Викласти поверх м'яса. На помідори викласти печериці (за бажання між шарами можна посипати спеції та зелень). Зверху посипати тертим на великій тертці сиром.

Поставити в духовку й запікати від 40 до 50 хвилин. М'ясо по-французьки з картоплею і помідорами буде готовим, коли продукти вберуть у себе сік, що виділився. Також можна перевірити готовність страви виделкою (картопля та м'ясо повинні бути м'якими).

М'ясо по-французьки з ананасами

Свинина (м'якоть) - 500 г Ананаси консервовані кільцями - 6 шт. (250 г) Помідори - 150 г Сир твердий - 150 г Майонез - 100 г Цибуля ріпчаста - 2 шт. Маслини без кісточок - 6 шт. Сіль - 0,5 ч. л. (за смаком) Перець чорний мелений (або суміш перців) - за смаком Олія - для змащування дека

Свинину нарізати поперек волокон пластинами завтовшки 1,5-2 см. Шматок м'яса помістити в пакет або накрити харчовою плівкою і відбивати кухонним молотком до товщини 1 см. Таким чином можна уникнути бризок і шматочок м'яса не порветься.

Помідори нарізати кружальцями. Цибулю очистити й нарізати тонкими кільцями або півкільцями.

Увімкніть духовку для розігріву до 180°С. Деко змастити рослинною олією й викласти туди відбивні зі свинини. Посолити та поперчити шматочки м'яса.

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Нарізану цибулю рівномірно розподілити на шматочках свинини. Кружечки помідорів викладіть поверх цибулі. За бажання помідори можна злегка посолити.

На кожен шматочок м'яса поверх помідорів (приблизно по центру) викласти кільце ананаса. Поверх ананаса на кожен шматочок м'яса нанести тонкими смугами майонез.

Запікати м'ясо з помідорами та ананасами в духовці 30 хвилин.

Сир натерти на великій тертці. Маслини дістати з банки.

Через 30 хвилин дістати деко з м'ясом із духовки. На кожен шматочок м'яса викласти тертий сир, а в середину кільця ананаса покласти маслинку.

Поверніть деко з м'ясом у духовку і запікайте ще 5-8 хвилин при 180°С, поки сир повністю не розплавиться. Дістати деко з духовки та дати запеченому м'ясу охолонути 2-3 хвилини.

Готове м'ясо можна прикрасити зеленню петрушки і відразу подавати до столу.

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Рецепт, М'ясо по-французьки.

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Телеграф
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