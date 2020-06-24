3 смачних лимонади на літо з простих інгредієнтів: чим освіжитися смачно

У літню спеку так хочеться чимось освіжитися! Саме тому наші експерти вирішили спростити вам завдання, і зібрали кілька рецептів смачних і корисних напоїв. Які можна швидко приготувати з простих продуктів.

Класичний лимонад

Продукти: лимони (3 шт.), апельсини (2 шт.), мед (1 ст. л.), газована вода (за смаком), лід (за бажанням).

Для початку потрібно помити і гарненько розім'яти руками фрукти. Потім видавити з них максимальну кількість соку і процідити його через сито. Тепер слід розбавити мед невеликою кількістю теплої води, після чого додати медову рідину в сік. Далі залишається тільки додати газовану воду і лід, перелити напій в красиві склянки і подавати до столу.

Ягідний лимонад

Продукти: ягоди на ваш смак (500 г), цукор (1 ст. л.), газована вода (за смаком), лід (за бажанням).

Ягоди потрібно помити і перемолоти в пюре за допомогою блендера. Розчинити цукор в невеликій кількості теплої води і додати до ягідного пюре. Потім додати газовану воду і ретельно перемішати. Подрібнити лід в крихту і змішати всі інгредієнти між собою. Можна прикрасити напій гілочкою м'яти.

Імбирний лимонад

Продукти: корінь імбиру (1 шт.), мед (1 ст. л.), апельсин (1 шт.), газована вода (за смаком), лід (за бажанням).

Спочатку слід натерти імбир на крупній тертці і залити невеликою кількістю теплої води.

Залишити настоюватися на 5-10 хвилин. Час залежить від того, наскільки гострим ви хочете зробити напій. Якщо вам подобається більш м'який смак, дайте імбиру постояти 5-6 хвилин, якщо більш насичений - близько 10. Потім процідіть імбирну рідина через сито, додайте мед і добре перемішайте. Апельсин потрібно помити, нарізати на дольки і додати до решти продуктів. Далі додати газовану воду і лід, і напій готовий.