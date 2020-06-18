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Солодко та ароматно: рецепти варення із черешні на зиму
Солодко та ароматно: рецепти варення із черешні на зиму

Солодко та ароматно: рецепти варення із черешні на зиму

Солодко та ароматно: рецепти варення із черешні на зиму
14:30 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Смачне варення із соковитих ягід готується просто, а взимку добре смакуватиме з чаєм.

Сонячне літо радує дозрілими на грядках овочами, а в саду – стиглими, ароматними ягодами і фруктами. Вдосталь поласувавши свіжими плодами, варто замислитися про заготівлю різних смаколиків на зиму. Стосується це також і смачної черешні.

Із соковитої ягоди можна, зокрема, зробити запашне варення, щоб у холодні зимові вечори доповнювати ним чаювання.

Варення із черешні з кісточками

Черешня - 1 кг Цукор - 800 г Вода - 100 мл Кориця - за смаком

Спершу слід перебрати ягоди, видалити хвостики, помити й покласти на рушник обсохнути. Кожну ягідку проколоти зубочисткою, що дозволить зберегти їх цілими та гарними у процесі термообробки.

Готуємо сироп. Налити в каструлю воду, всипати цукор і довести до кипіння, постійно помішуючи. У киплячий сироп викласти підготовлені ягоди та дочекатися, коли суміш з ягодами знову закипить. За бажанням додати корицю (або ваніль).

На повільному вогні варити варення 1-1,5 години. Чим довше воно варитиметься, тим густішим і карамельним вийде варення.

Розкласти готове варення по стерильних баночках, закрутити кришками, остудити в теплі, потім прибрати на зберігання у прохолодне місце.

Густе варення без кісточок

Черешня - 500 г (без кісточок) Цукор - 400 г

Черешню очистити, промити, видалити з ягід кісточки. Додати в черешню третю частину цукру, перемішати та покласти на вогонь. Проварити до утворення сиропу.

Сироп злити через сито або друшляк (його, можна, використати, наприклад, для компоту). Ягоди черешні повернути в миску для подальшого варіння. Всипати решту цукру, перемішати. Знову покласти на вогонь і проварити варення до потрібної густоти. Це займе близько 15 хвилин.

Поки варення буде варитися, слід підготувати банки, простерилізувавши їх та кришки кип'ятінням.

Потім гаряче варення розкласти у пропарені банки й закрутити стерильними кришечками. Перевернути їх, і тримати в такому вигляді, поки варення не охолоне. Зберігати густе варення з черешні можна у звичайних умовах, але так, щоб було не дуже спекотно.

Варення з білої черешні

Черешня (очищена) - 1 кг Цукор - 0,8-1,2 кг Вода - 50 мл (за потребою) Лимонна кислота - за бажанням Ваніль, кориця - за бажанням
Підготувати банки для варення, ретельно вимивши їх та простерилізувавши.

Плоди черешні переберіть. Видаліть м'яті та зіпсовані ягоди, листя та черешки.

Промити черешню у холодній воді. Видалити кісточки з плодів. Потім зважити очищену від кісточок черешню й відміряти бажану кількість цукру (стандартні пропорції – 0,8-1,2 кілограма цукру на 1 кілограм очищеної черешні).

Викласти черешню у каструлю, пересипаючи шарами цукру. Після цього черешня має настоятися впродовж ночі або 6-8 годин, щоб плоди пустили сік. Якщо рідини після настоювання буде недостатньо, слід додати 50 мл води, щоб активізувати процес і трохи розтопити цукор.

На середньому вогні довести суміш черешні та цукрового сиропу до кипіння. Зменшити вогонь і варити варення 5 хвилин або 20 хвилин (для більш густого варення). Потім вимкнути вогонь і повністю охолодити варення. За бажанням на цьому етапі можна додати ванільний цукор, корицю та інші спеції за смаком.

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Повністю охолоджене варення довести до кипіння, варити ще п'ять хвилин, а потім знову охолодити. Повторити процедуру варіння три рази, роблячи перерви по 10-12 годин, щоб варення охололо, а ягоди просочилися сиропом. Можна й менші перерви (3,5-4 години) у варінні робити, але в разі такого способу заготовки плоди трохи зморщаться.

Втретє, проваривши варення, розлити його по підготовлених банках, накрити стерилізованими кришками і закатати. Перевернути банки з варенням та укутати до повного охолодження.

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Рецепт, Черешня, Солодощі, Варення, На зиму.

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Телеграф
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