Як самостійно приготувати домашню рікоту

Традиційний італійський сироватковий сир рікота за рецептом Євгена Клопотенка.

Смачний ніжний сир рікота можна їсти просто так, а можна додавати в салати або робити на його основі повітряні сирні десерти. Рецептом домашнього сиру поділився кулінарний експерт, співвласник ресторану 100 років тому вперед і автор онлайн-курсу з кулінарії Мислити як кухар Євген Клопотенко. Сир рікота в домашніх умовах готується досить швидко з чотирьох інгредієнтів, а отриманий результат вас безумовно порадує. Сироватку, яка утворюється при приготуванні сиру, можна використовувати для приготування найніжніших млинців або пити просто так. Готувати це просто!

Складові:

Налийте в каструлю 2 літри молока і поставте на середній вогонь. Доведіть молоко до температури 60 градусів, періодично помішуючи. Для цього процесу дуже важливо дотримуватися температурного режиму, так що обов’язково скористайтеся кулінарним термометром.

Додайте в підігріте молоко 300 мл вершків. Вони можуть бути будь-якої температури, з холодильника або кімнатної, спеціально гріти або охолоджувати їх не потрібно. Після додавання вершків перемішайте суміш. Додайте в суміш молока і вершків кілька дрібок солі.

Продовжуйте підігрівати суміш на середньому вогні і доведіть її до 75 градусів. Не забувайте використовувати термометр при перевірці температури.

Додайте в суміш лимонний сік. Для того, щоб в каструльці не було кісточок, ви можете попередньо вичавити сік одного лимона в мисочку.

Продовжуйте нагрівати суміш, періодично помішуючи, поки вона не досягне температури 90−92 градуси. Цього буде достатньо, щоб молоко згорнулося. Доводити до кипіння молоко не потрібно.

Візьміть марлю і застеліть нею сито або друшляк і поставте його на каструлю. Злийте туди масу з каструльки. Залиште на деякий час, поки стече сироватка і маса охолоне. Отриману масу поставте в холодильник на 3−4 години.