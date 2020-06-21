Рецепти смачних напоїв, які врятують від спеки

У спекотну літню погоду так хочеться чимось освіжитися! Але далеко не всі напої однаково втамовують спрагу і при цьому є корисними. У цьому матеріалі ми розповімо вам, як приготувати ідеальний літній чай.

У спекотну літню погоду так хочеться чимось освіжитися! Але далеко не всі напої однаково втамовують спрагу і при цьому є корисними. У цьому матеріалі ми розповімо вам, як приготувати ідеальний літній чай.

Зелений чай з апельсином

Для початку потрібно заварити міцний зелений чай. Можна використовувати як листовий чай, так і пакетики. Також підходить будь-який сорт на ваш смак. Потім слід остудити чай, додати кубики льоду або крижану крихту. Почистити апельсин і нарізати його на дрібні шматочки. Всі компонентити поєднати та перелити в красивий келих з трубочкою.

Імбирний чай з медом

Корінь імбиру натерти на крупній тертці і залити окропом. Залишити на 5-10 хвилин, в залежності від того, наскільки гострим вам подобається напій. Потім процідити чай через сито і дати йому гарненько охолонути. Додати лід або крижану крихту, трохи меду за смаком, ретельно перемішати і перелити в високий стакан.

Липовий чай з полуницею

Спочатку потрібно заварити липовий чай і дати йому як слід настоятися. Потім остудити напій і перелити в стакан або келих. Полуницю помити і нарізати на шматочки і додати в чай. Також можна додати лід, але можна і трохи схитрувати і обійтися без нього, якщо попередньо просто заморозити полуницю.