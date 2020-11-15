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5 оригінальних зігріваючих напоїв цієї осені: апельсиновий чай і банановий латте

5 оригінальних зігріваючих напоїв цієї осені: апельсиновий чай і банановий латте
12:54 Сьогодні Телеграф

У прохолодну осінню погоду так і хочеться загорнутися в ковдру, увімкнути улюблений серіал і грітися смачним чаєм. "Телеграф" підготував для вас п'ятірку незвичайних зігріваючих напоїв, які внесуть у ваше життя яскраву нотку.

Яблучний чай з коренем імбиру та корицею

Фото: vkusnoo.com.ua

Інгредієнти:

  • Зелений чай
  • 1 яблуко
  • Кориця
  • Лимон
  • Мед
  • 3 см свіжого імбиря
  • 500 мл води

Приготування:

Тоненько нарізати яблуко і натерти на тертці імбир. Палички кориці поламати на шматочки.  Воду налити у каструлю, додати чай, нарізане яблуко, імбир та корицю. Як тільки вода закипить виключити вогонь і дати настоятись напою 5-6 хвилин. Налити чай в кружки і за бажанням додати лимон і мед (щоб максимально зберегти усі корисні властивості, мед додавати в теплий чай).

Приємного чаювання!

Бананове какао

Фото: tvcook.ru

Інгредієнти:

  • 200 мл молока
  • Банан
  • 1 ч.л. кориці
  • 1 ст.л. какао

Приготування:

Збити блендером до однорідності  банан, какао та корицю. Молоко довести до кипіння (можна закип’ятити).  І додати в блендер до бананової маси. Знову все збити до однорідності. Перелити в склянку і какао готове.

 Чай з прянощами та молоком

Фото: chaemania.ru

Інгредієнти:

  • 400 мл води
  • 200 мл молока
  • 1 ч.л. чаю
  • 2 ч.л. меду
  • Спеції (гвоздика, бадьян, кориця)

Приготування:

У заварник насипати чай та спеції. Воду закип’ятити, молоко нагріти і рідину залити у заварник. Залишити на 5-7 хвилин. Налити чай в склянку і додати мед. Можна насолоджуватись!

Апельсиновий чай

Фото: domosedy.com

Інгредієнти

  • 1 ч.л. чаю
  • 3 шт кардамону
  • Дрібка меленої кориці
  • 100 мл апельсинового соку
  • 1 ч.л. меду
  • 200 мл води

Приготування:

В заварник насипати чай, додати корицю та кардамон. Залити кип’ятком і залишити настоюватись на 5-7 хвилин. Сік нагріти і додати до чаю. Перемішати і налити у кружку. Додати мед і смакувати!

Гарбузовий лате

Фото: howmade.ru

Інгредієнти:

  • 200 мл води
  • 100 г цукру
  • 2 палички кориці
  • 3 бутона гвоздики
  • Дрібка меленого імбиру
  • Дрібка меленого мускатного горіха
  • 2 ст.л. гарбузового пюре
  • 2 порції еспресо
  • Тепле молоко

Приготування:

В каструлю змішати воду і цукор, нагрівати до розчинення цукру, постійно помішуючи. Додати спеції та гарбузове пюре. Проварити 4-5 хвилин, постійно помішуючи, але не кип’ятити.

Зняти з вогню і дати охолонути 7-10 хвилин. Потім процідити через сито в чисту посудину.

Змішати еспресо з молоком, додати гарбузовий сироп за смаком і напій готовий!

Раніше "Телеграф" писав, що переможниця кулінарного проекту "МастерШеф" Ліза Глинська поділилася рецептом корисного десерту - печива з повітряного рису.

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Осінь, Рецепти, Чаї.

Автор:

Телеграф
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