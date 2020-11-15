5 оригінальних зігріваючих напоїв цієї осені: апельсиновий чай і банановий латте

У прохолодну осінню погоду так і хочеться загорнутися в ковдру, увімкнути улюблений серіал і грітися смачним чаєм. "Телеграф" підготував для вас п'ятірку незвичайних зігріваючих напоїв, які внесуть у ваше життя яскраву нотку.

Яблучний чай з коренем імбиру та корицею

Фото: vkusnoo.com.ua

Інгредієнти:

Зелений чай

1 яблуко

Кориця

Лимон

Мед

3 см свіжого імбиря

500 мл води

Приготування:

Тоненько нарізати яблуко і натерти на тертці імбир. Палички кориці поламати на шматочки. Воду налити у каструлю, додати чай, нарізане яблуко, імбир та корицю. Як тільки вода закипить виключити вогонь і дати настоятись напою 5-6 хвилин. Налити чай в кружки і за бажанням додати лимон і мед (щоб максимально зберегти усі корисні властивості, мед додавати в теплий чай).

Приємного чаювання!

Бананове какао

Фото: tvcook.ru

Інгредієнти:

200 мл молока

Банан

1 ч.л. кориці

1 ст.л. какао

Приготування:

Збити блендером до однорідності банан, какао та корицю. Молоко довести до кипіння (можна закип’ятити). І додати в блендер до бананової маси. Знову все збити до однорідності. Перелити в склянку і какао готове.

Чай з прянощами та молоком

Фото: chaemania.ru

Інгредієнти:

400 мл води

200 мл молока

1 ч.л. чаю

2 ч.л. меду

Спеції (гвоздика, бадьян, кориця)

Приготування:

У заварник насипати чай та спеції. Воду закип’ятити, молоко нагріти і рідину залити у заварник. Залишити на 5-7 хвилин. Налити чай в склянку і додати мед. Можна насолоджуватись!

Апельсиновий чай

Фото: domosedy.com

Інгредієнти

1 ч.л. чаю

3 шт кардамону

Дрібка меленої кориці

100 мл апельсинового соку

1 ч.л. меду

200 мл води

Приготування:

В заварник насипати чай, додати корицю та кардамон. Залити кип’ятком і залишити настоюватись на 5-7 хвилин. Сік нагріти і додати до чаю. Перемішати і налити у кружку. Додати мед і смакувати!

Гарбузовий лате

Фото: howmade.ru

Інгредієнти:

200 мл води

100 г цукру

2 палички кориці

3 бутона гвоздики

Дрібка меленого імбиру

Дрібка меленого мускатного горіха

2 ст.л. гарбузового пюре

2 порції еспресо

Тепле молоко

Приготування:

В каструлю змішати воду і цукор, нагрівати до розчинення цукру, постійно помішуючи. Додати спеції та гарбузове пюре. Проварити 4-5 хвилин, постійно помішуючи, але не кип’ятити.

Зняти з вогню і дати охолонути 7-10 хвилин. Потім процідити через сито в чисту посудину.

Змішати еспресо з молоком, додати гарбузовий сироп за смаком і напій готовий!

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