Печиво без борошна і глютену: суддя "МастерШеф" розповіла, як приготувати корисне печиво (відео)

Переможниця кулінарного проекту "МастерШеф" Ліза Глинська поділилася рецептом корисного десерту - печива з повітряного рису.
"Рисова галета з шоколадом не містить борошна, лактози і глютену, а готується дуже просто", - написала кулінар на своїй офіційній сторінці в Інстаграм.
Рецепт рисової галети з шоколадом
Необхідні інгредієнти:
Спосіб приготування:
1. Подрібніть горіхи.
2. Розтопіть шоколад і з'єднайте з горіхами.
3. Відправте шоколадно-горіхову суміш з повітряним рисом.
4. Сформуйте з допомогою кільця на пергаменті печиво.
5. Поставте галети в холодильник - приблизно на півгодини-годину, до застигання шоколаду.
Смачного!