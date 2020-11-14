Печиво без борошна і глютену: суддя "МастерШеф" розповіла, як приготувати корисне печиво (відео)

Переможниця кулінарного проекту "МастерШеф" Ліза Глинська поділилася рецептом корисного десерту - печива з повітряного рису.

"Рисова галета з шоколадом не містить борошна, лактози і глютену, а готується дуже просто", - написала кулінар на своїй офіційній сторінці в Інстаграм.

Рецепт рисової галети з шоколадом

Необхідні інгредієнти:

150 г повітряного рису (1,5 склянки об'ємом 250 мл, гречки або киноа)

100 г чорного шоколаду (або молочного, білого)

50 г горіхів (2 ст. Л., Обсмажений фундук, мигдаль, волоський горіх, курага, інжир або горіхова паста)

Спосіб приготування:

1. Подрібніть горіхи.

2. Розтопіть шоколад і з'єднайте з горіхами.

3. Відправте шоколадно-горіхову суміш з повітряним рисом.

4. Сформуйте з допомогою кільця на пергаменті печиво.

5. Поставте галети в холодильник - приблизно на півгодини-годину, до застигання шоколаду.

Смачного!