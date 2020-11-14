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Печиво без борошна і глютену: суддя "МастерШеф" розповіла, як приготувати корисне печиво (відео)

Печиво без борошна і глютену: суддя "МастерШеф" розповіла, як приготувати корисне печиво (відео)
Оновлено 17:37 Сб, 14 Листопад 2020 Телеграф Фото: Скриншот відео

Переможниця кулінарного проекту "МастерШеф" Ліза Глинська поділилася рецептом корисного десерту - печива з повітряного рису.

"Рисова галета з шоколадом не містить борошна, лактози і глютену, а готується дуже просто", - написала кулінар на своїй офіційній сторінці в Інстаграм.

Рецепт рисової галети з шоколадом

Необхідні інгредієнти:

  • 150 г повітряного рису (1,5 склянки об'ємом 250 мл, гречки або киноа)

  • 100 г чорного шоколаду (або молочного, білого)
  • 50 г горіхів (2 ст. Л., Обсмажений фундук, мигдаль, волоський горіх, курага, інжир або горіхова паста)

Спосіб приготування:

1. Подрібніть горіхи.

2. Розтопіть шоколад і з'єднайте з горіхами.

3. Відправте шоколадно-горіхову суміш з повітряним рисом.

4. Сформуйте з допомогою кільця на пергаменті печиво.

5. Поставте галети в холодильник - приблизно на півгодини-годину, до застигання шоколаду.

Смачного!

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Все по темі:

Печиво, Десерти, Ліза Глінська.

Автор:

Телеграф
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