Рол «Олів'є»: оригінальна подача улюбленого салату

Салат «Олів'є» - незмінний атрибут новорічних свят. Ми пропонуємо вам подати улюблену страву в абсолютно новому вигляді.
Інгредієнти:
Приготування:
Овочі відварити і охолодити. З картоплі зробити пюре. Моркву та огірок нарізати смужечками. Яйця відварити. Шинку нарізати тонкими шматочками.
Бамбуковий килимок обгорнути харчовою плівкою. На плівку рівномірно викласти картопляне пюре.
Яйця нарізати кубиками і змішати з майонезом. Посолити і поперчити за смаком.
Відступити 3 см від краю бамбукового килимка і викласти яєчну суміш. Зверху викласти нарізану моркву та огірок. Загорнути рол.
Перед подачею нарізати на 8 рівних шматочків і покласти шматочок шинки. Смачногоǃ
Автор: Яна Мосійчук