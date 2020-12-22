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Рол «Олів'є»: оригінальна подача улюбленого салату

Рол «Олів'є»: оригінальна подача улюбленого салату
18:51 Вт, 22 Грудень 2020 Телеграф

Салат «Олів'є» - незмінний атрибут новорічних свят. Ми пропонуємо вам подати улюблену страву в абсолютно новому вигляді.

Інгредієнти:

  • 4 шт. картоплі;
  • 1 шт. морква;
  • 200 г шинки;
  • 2 яйця;
  • Солений огірок;
  • Майонез;
  • Сіль, перець за смаком;

Приготування:

Овочі відварити і охолодити. З картоплі зробити пюре. Моркву та огірок нарізати смужечками. Яйця відварити. Шинку нарізати тонкими шматочками.

Бамбуковий килимок обгорнути харчовою плівкою. На плівку рівномірно викласти картопляне пюре.

Яйця нарізати кубиками і змішати з майонезом. Посолити і поперчити за смаком.

Відступити 3 см від краю бамбукового килимка і викласти яєчну суміш. Зверху викласти нарізану моркву та огірок. Загорнути рол.

Перед подачею нарізати на 8 рівних шматочків і покласти шматочок шинки. Смачногоǃ

рецепт салату олів'є

Переможець "МастерШеф" поділився рецептами новорічних салатів без майонезу

Автор: Яна Мосійчук

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Все по темі:

Новий рік, Рецепти, Салати, Олів'є.

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Телеграф
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