Рол «Олів'є»: оригінальна подача улюбленого салату

Салат «Олів'є» - незмінний атрибут новорічних свят. Ми пропонуємо вам подати улюблену страву в абсолютно новому вигляді.

Інгредієнти:

4 шт. картоплі;

1 шт. морква;

200 г шинки;

2 яйця;

Солений огірок;

Майонез;

Сіль, перець за смаком;

Приготування:

Овочі відварити і охолодити. З картоплі зробити пюре. Моркву та огірок нарізати смужечками. Яйця відварити. Шинку нарізати тонкими шматочками.

Бамбуковий килимок обгорнути харчовою плівкою. На плівку рівномірно викласти картопляне пюре.

Яйця нарізати кубиками і змішати з майонезом. Посолити і поперчити за смаком.

Відступити 3 см від краю бамбукового килимка і викласти яєчну суміш. Зверху викласти нарізану моркву та огірок. Загорнути рол.

Перед подачею нарізати на 8 рівних шматочків і покласти шматочок шинки. Смачногоǃ

Автор: Яна Мосійчук