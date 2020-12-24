Як відрізнити справжню ікру від підробки і скільки вона коштує (інфографіка)

Як відомо, найціннішим та надкорисним продуктом вважається чорна ікра. Її отримують тільки з осетрових: севрюги, білуги та осетра. Але ці види риб під загрозою вимирання, тож є червона.

У червоной ікри чотири основні види:

кети - найніжніша, найдорожча, найкорисніша, помаранчева, велика;

горбуші - надпопулярна, трохи гірка, середньої ціни та якості, світло-помаранчева;

кижуча - більш однорідна, маленька, нижчої ціни та якості, гіркувата, яскраво-помаранчева;

нерки - гірка, має стійкий запах, дешева, темно-червона.

Також її розділяють на малосольну - менше ніж 5% солі; солону - до 8% та пресовану - занадто солона, виробляється з пошкоджених або стиглих яєць.

Крім того, ікра може бути пастеризована - пройшла термічне обробляння, впакована у вакуумні банки та з харчовими консервантами.

Середня ціна по країні:

Кети - 487 грн/100 г.

Горбуші - 280 грн/100 г.

Кижуча - 195 грн/100 г.

Нерки - 150 грн/100 г.

Як відрізнити натуральну ікру

Першим індикатором завжди є ціна. Іноді натуральну ікру змішують зі штучної. Про це завжди вказують на пакуванні. В Україні ще дозволений консервант Е239 - уротропін, але він некорисний. Завжди треба уважно дивитись дані про товар.

Ідеальні місяці видобутку продукту - з липня по вересень - тоді ікра максимально натуральна. Решта річного календаря свідчить про те, що фасували заморожену або консервовану сировину.

Пакування

Якісну ікру упаковують зазвичай в скляні банки. В бляшаних банках продають ікру середньої якості, оскільки в такій "тарі" продукт окислюється. Важливо зазначити, що маркування вибивається лише на кришці зсередини.

Штучна ікра

Підробка завжди розчиняється у кип’ятку. Натуральна тільки зморщується.

Білкова

Інгредієнти: желатин, курячі яйця, молоко, соя, подрібнений оселедець, витяжки з м'яса цінних риб, барвники тощо

Імітована

Інгредієнти: ікринки малоцінних видів риби: щуки, палтуса, мойви, тріски, водорості, хімічні добавки.

Останній продукт може коштувати по 15 грн за 100 г.

Раніше "Телеграф" порахував, що новорічний стіл з делікатесами може коштувати українцям половини зарплати.

Автор: Олександр Poison Нечай