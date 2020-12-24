Як відрізнити справжню ікру від підробки і скільки вона коштує (інфографіка)

Як відомо, найціннішим та надкорисним продуктом вважається чорна ікра. Її отримують тільки з осетрових: севрюги, білуги та осетра. Але ці види риб під загрозою вимирання, тож є червона.
У червоной ікри чотири основні види:
Також її розділяють на малосольну - менше ніж 5% солі; солону - до 8% та пресовану - занадто солона, виробляється з пошкоджених або стиглих яєць.
Крім того, ікра може бути пастеризована - пройшла термічне обробляння, впакована у вакуумні банки та з харчовими консервантами.
Середня ціна по країні:
Кети - 487 грн/100 г.
Горбуші - 280 грн/100 г.
Кижуча - 195 грн/100 г.
Нерки - 150 грн/100 г.
Першим індикатором завжди є ціна. Іноді натуральну ікру змішують зі штучної. Про це завжди вказують на пакуванні. В Україні ще дозволений консервант Е239 - уротропін, але він некорисний. Завжди треба уважно дивитись дані про товар.
Ідеальні місяці видобутку продукту - з липня по вересень - тоді ікра максимально натуральна. Решта річного календаря свідчить про те, що фасували заморожену або консервовану сировину.
Якісну ікру упаковують зазвичай в скляні банки. В бляшаних банках продають ікру середньої якості, оскільки в такій "тарі" продукт окислюється. Важливо зазначити, що маркування вибивається лише на кришці зсередини.
Підробка завжди розчиняється у кип’ятку. Натуральна тільки зморщується.
Інгредієнти: желатин, курячі яйця, молоко, соя, подрібнений оселедець, витяжки з м'яса цінних риб, барвники тощо
Інгредієнти: ікринки малоцінних видів риби: щуки, палтуса, мойви, тріски, водорості, хімічні добавки.
Останній продукт може коштувати по 15 грн за 100 г.
Раніше "Телеграф" порахував, що новорічний стіл з делікатесами може коштувати українцям половини зарплати.
Автор: Олександр Poison Нечай