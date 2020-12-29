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Смачний глінтвейн можна зробити в домашніх умовах: прості покрокові рецепти на будь-який смак

Смачний глінтвейн можна зробити в домашніх умовах: прості покрокові рецепти на будь-який смак
Оновлено 19:47 Вт, 29 Грудень 2020 Телеграф telegraf.com.ua

Гаряче ароматне і пряне вино – один з найпопулярніших напоїв. Він не тільки зігріваючий, але і неймовірно смачний. І його дуже легко приготувати в домашніх умовах.

Безалкогольний глінтвейн

 Інгредієнти:

  • 1 л соку з червоного винограду
  • 1 яблуко
  • 50 г прянощів (бадьян, гвоздика, кориця, духмяний перець, мускатний горіх, цедра апельсина та лимона)

Приготування:

В каструлю налити сік, додати порізане яблуко і прянощі.

Варити 10-15 хвилин на маленькому вогні, але не кип'ятити!

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Традиційний глінтвейн

Інгредієнти:

  • 1.5 л червоного вина
  • 1 яблуко
  • половина апельсина
  • прянощі (бадьян, гвоздика, кориця, духмяний перець, мускатний горіх, цедра апельсина та лимона)
  • 100 г ягід (чорниця, ожина) за бажанням

В каструлю налити вино, додати порізане яблуко, апельсин та ягоди. Висипати прянощі. Варити 15 хвилин на маленькому вогні, але не кип'ятити!

Автор: Яна Мосійчук

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Глинтвейн, Новий рік, Рецепти.

Автор:

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