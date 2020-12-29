Смачний глінтвейн можна зробити в домашніх умовах: прості покрокові рецепти на будь-який смак

Гаряче ароматне і пряне вино – один з найпопулярніших напоїв. Він не тільки зігріваючий, але і неймовірно смачний. І його дуже легко приготувати в домашніх умовах.

Безалкогольний глінтвейн

Інгредієнти:

1 л соку з червоного винограду

1 яблуко

50 г прянощів (бадьян, гвоздика, кориця, духмяний перець, мускатний горіх, цедра апельсина та лимона)

Приготування:

В каструлю налити сік, додати порізане яблуко і прянощі.

Варити 10-15 хвилин на маленькому вогні, але не кип'ятити!

Традиційний глінтвейн

Інгредієнти:

1.5 л червоного вина

1 яблуко

половина апельсина

прянощі (бадьян, гвоздика, кориця, духмяний перець, мускатний горіх, цедра апельсина та лимона)

100 г ягід (чорниця, ожина) за бажанням

В каструлю налити вино, додати порізане яблуко, апельсин та ягоди. Висипати прянощі. Варити 15 хвилин на маленькому вогні, але не кип'ятити!

Автор: Яна Мосійчук