Смачний глінтвейн можна зробити в домашніх умовах: прості покрокові рецепти на будь-який смак

Гаряче ароматне і пряне вино – один з найпопулярніших напоїв. Він не тільки зігріваючий, але і неймовірно смачний. І його дуже легко приготувати в домашніх умовах.
Безалкогольний глінтвейн
Інгредієнти:
Приготування:
В каструлю налити сік, додати порізане яблуко і прянощі.
Варити 10-15 хвилин на маленькому вогні, але не кип'ятити!
Традиційний глінтвейн
Інгредієнти:
В каструлю налити вино, додати порізане яблуко, апельсин та ягоди. Висипати прянощі. Варити 15 хвилин на маленькому вогні, але не кип'ятити!
Автор: Яна Мосійчук