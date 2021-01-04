Простий рецепт смачного різдвяного кексу

Настав час готувати традиційний ароматний кекс від якого буде в захваті вся сім'я.
Інгредієнти:
Для глазурі:
Приготування:
Холодні яєчні білки збити до стійкої піни. Додати цукор, жовтки та рослинну олію. Все змішати міксером.
В окремій мисці змішати борошно, розпушувач та спеції. Додати сухі інгредієнти до вологих, чергуючи з молоком.
Ягоди та горіхи трохи присипати борошном (щоб у тісті рівномірно розподілились). Додати цукати, ягоди,горіхи, родзинки у тісто. І обережно вимішати.
Форму для випікання змазати олією і вилити тісто у форму.
Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці до готовновності (дерев'яна шпажка при зануренні в тісто, має бути суха і чиста).
Охолодити і прикрасити глазур'ю.
Для глазурі цукрову пудру розмішати з водою (повинна бути консистенція густої сметани).
Смачного!
Автор: Яна Мосійчук