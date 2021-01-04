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Простий рецепт смачного різдвяного кексу

Простий рецепт смачного різдвяного кексу
17:44 Сьогодні Телеграф

Настав час готувати традиційний ароматний кекс від якого буде в захваті вся сім'я.

Інгредієнти:

  • 4 яйця;
  • 100 г цукру;
  • 115 г рослинної олії;
  • 300 г борошна;
  • 2 ч. л. розпушувача;
  • 1 ч. л. кориці;
  • 1/4 ч. л. імбиру;
  • 100 г теплого молока;
  • 50-100 г цукатів, ягід, родзинок, горіхів.

Для глазурі:

  • вода;
  • цукрова пудра.

Різдвяний кекс

Приготування:

Холодні яєчні білки збити до стійкої піни. Додати цукор, жовтки та рослинну олію. Все змішати міксером.

В окремій мисці змішати борошно, розпушувач та спеції. Додати сухі інгредієнти до вологих, чергуючи з молоком.

Ягоди та горіхи трохи присипати борошном (щоб у тісті рівномірно розподілились). Додати цукати, ягоди,горіхи, родзинки у тісто. І обережно вимішати.

Форму для випікання змазати олією і вилити тісто у форму.

Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці до готовновності (дерев'яна шпажка при зануренні в тісто, має бути суха і чиста).

Охолодити і прикрасити глазур'ю.

Для глазурі цукрову пудру розмішати з водою (повинна бути консистенція густої сметани).

Смачного!

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Автор: Яна Мосійчук

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Кекс, Різдво, Рецепти.

Автор:

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