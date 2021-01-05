Які 12 страв приготувати на Святвечір: повний список, рецепти та фото

Вже за декілька днів Різдво і традиційно на Святвечір на столі має бути дванадцять пісних страв. Пропонуємо вам наш варіант пісного меню.
Інгредієнти:
Приготування:
Пшеницю промити та замочити на декілька годин. Потім злити воду та відварити у чистій воді на повільному вогні.
Мак залити кип'ятком наніч. Вранці максимально злити воду і перетерти мак у ступі або ж подрібинити за допомогою кухонного комбайну.
Родзинки промити і залити гарячою водою на 20 хвилин. Потім воду злити.
Сухофрукти промити, посушити та порізати на шматочки. Горіхи підсмажити на сухій сковороді або у духовці і також подрібнити.
Зварену пшеницю викласти у посудину для подачі, додати мак, родзинки, сухофрукти та цукати, горіхи та мед. Перемішати всі інгредієнти і святкову кутя готова.
Інгредієнти:
Приготування:
Дріжджі і 200 мл теплої води розмішати до однорідності. Додати 2 столових ложки цукру, 2 столових ложки пшеничнго борошна. Залишити в теплому місці на 10 хвилин.
Потім додати картопляне пюре (краще рідкої консистенції). Додати склянку борошна. Все добре розмішати і залишити на годину. Маса повинна збільшитись вдвічі.
Невеликими порціями підсипати просіяне борошно і замісити тісто. А щоб воно не липнуло до рук постійно змащувати руки олією.
Поставити тісто на півгодини в тепле місце і накрити рушником.
Потім розкачати тісто товщиною 3-4 см і склянкою вирізати пампухи. Залишити ще на 10-15 хвилин, щоб вони підійшли.
Смажити в гарячій олії з двох сторін.
Інгредієнти:
Приготування:
Квасолю залити наніч водою. Вранці воду злити і відварити до готовності. Овочі почистити та помити. Картоплю нарізати кубиками, моркву та буряк натерти та тертці, цибулю порізати дрібненько. Гриби помити, почистити та нарізати тонкими шматочками.
У каструлю налити воду, додати 2-3 листочка лаврового листа і варити у ній нарізану картоплю.
Тим часом натертий буряк підсмажити на сковороді 4-5 хвилин і додати у каструлю до картоплі. Туди ж додати 2 ст.л. оцту (кислота збереже яскравий колір буряка).
На тій же сковорідці посмажити моркву, додати цибулю та печериці. Додати томатну пасту і протушкувати 2-3 хвилини на середньому вогні. Потім додати засмажку у каструлю.
Додати відварену квасолю у майже готовий борщ. За смаком посолити та поперчити. Варити на помірному вогні 10-15 хвилин. В кінці посипати зеленню. І готово!
Інгредієнти:
Приготування:
Буряк запекти в духовці. Охолодити, очистити і натерти та тертці. Горіхи подрібнити. Сир нарізати на кубики.
Горіхи висипати до натертого буряка. Посолити, поперчити за смаком і полити олією. Добре розмішати і зверху посипати сиром Фета.
Смачного!
Інгредієнти:
Приготування:
Картоплю і моркву відварити. Охолодити, очистити і нарізати кубиками.
Гриби підсмажити на скворідці. Квасолю відварити в підсоленій воді та охолодити. Зелену цибулю дрібно нарізати.
Змішати всі інгредієнти. Додати сіль, перець, олію та розмішати. Зверху посипати зеленою цибулькою. Чудово смакує теплим.
Інгредієнти:
Приготування:
Картоплю добре помити і нарізати на довгі шматочки. Для цього картоплю розрізати навпіл, і кожну половинку розрізати на три частини.
Викласти нарізану картоплю у глибоку посудину, посипати сіллю, перцем, спеціями та полити олією. Добре розмішати і викласти на пергамент так, щоб кожен шматочок лежав окремо.
Випікати до готовності при 180 градусах.
Інгредієнти:
Приготування:
Цибулю очистити та помити, нарізати невеликими шматочками. Очищене філе разом з цибулею пропустити через м'ясорубку або ж подрібнити у блендері.
Додати сіль, перець, спеції за смаком, манну крупу та добре вимішати. З утвореного фаршу сформувати невеликі кульки і легенько їх приплюснути. Обваляти кульки в борошні і смажити з двох сторін на розігрітій сковороді з олією.
Інгредієнти:
Для тіста:
Для начинки:
Приготування:
Три склянки борошна висипати у миску, додати трошки солі та залити такою ж склянкою кип'ятку. Обережно змішати ложкою, а потім вимішати тісто руками. До майже готового тіста додати олію. Сфрмувати кулю та залишити тісто на декілька хвилин.
Розкатати тісто товщиною 1 см, вирізати склянкою кружечок і сформувати вареник з начинкою.
Варити у підсоленій воді до готовності.
Інгредієнти:
Приготування:
Оселедець розморозити при кімнатній температурі. Очистити, видалити кістки та нарізати на шматочки.
У каструлю налити воду, додати усі спеції та довести до кипіння. Повністю охолодити. Рибу викласти в герметичний контейнер та залити її маринадом.
Залишити в холодильнику на 2-3 дні.
На столі у Святвечір зазвичай є соління (огірки, помідори, капуста, морква та навіть баклажани), які готуються завчасно.
Інгредієнти:
Приготування:
Сухофрукти промити і залити на 15 хвилин теплою водою, потім воду злити.
Воду налити у каструлю, додати промиті сухофрукти і варити на повільному вогні 15-20 хвилин. Трохи охолодіть узвар і додайте мед або цукор. Узвар подавати до столу охолодженим.
Інгредієнти:
Приготування:
Яблука добре промити і просушити. Вирізати хвостик та серцевину так, щоб товщина стінки яблука була приблизно 1-1,5 см.
Горіхи подрібнити. Прянощі помолоти. Змішати мед, прянощі та горіхи і викласти в середину яблука.
Запікати вдуховці 10 хвилин при 160 градусах.
Автор: Яна Мосійчук