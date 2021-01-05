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Які 12 страв приготувати на Святвечір: повний список, рецепти та фото

Які 12 страв приготувати на Святвечір: повний список, рецепти та фото
Оновлено 18:35 Вт, 5 Січень 2021 Телеграф

Вже за декілька днів Різдво і традиційно на Святвечір на столі має бути дванадцять пісних страв. Пропонуємо вам наш варіант пісного меню.

рецепти страв на Різдво

1. Кутя

Інгредієнти:

  • 200 г пшениці;
  • 150 г сухофруктів або цукатів;
  • 100 г родзинок;
  • 50 г маку;
  • 100 г волоських горіхів;
  • 3-4 ст.л. меду.

рецепт куті

Приготування:

Пшеницю промити та замочити на декілька годин. Потім злити воду та відварити у чистій воді на повільному вогні.

Мак залити кип'ятком наніч. Вранці максимально злити воду і перетерти мак у ступі або ж подрібинити за допомогою кухонного комбайну.

Родзинки промити і залити гарячою водою на 20 хвилин. Потім воду злити.

Сухофрукти промити, посушити та порізати на шматочки. Горіхи підсмажити на сухій сковороді або у духовці і також подрібнити.

Зварену пшеницю викласти у посудину для подачі, додати мак, родзинки, сухофрукти та цукати, горіхи та мед. Перемішати всі інгредієнти і святкову кутя готова.

2. Пампухи

Інгредієнти:

  • 200 мл теплої води;
  • 2 ст.л. цукру;
  • 30 г пресованих дріжджів;
  • олія;
  • картопляне пюре (рідке);
  • борошно.

картопляні пампухи

Приготування:

Дріжджі і 200 мл теплої води розмішати до однорідності. Додати 2 столових ложки цукру, 2 столових ложки пшеничнго борошна. Залишити в теплому місці на 10 хвилин.

Потім додати картопляне пюре (краще рідкої консистенції). Додати склянку борошна. Все добре розмішати і залишити на годину. Маса повинна збільшитись вдвічі.

Невеликими порціями підсипати просіяне борошно і замісити тісто. А щоб воно не липнуло до рук постійно змащувати руки олією.

Поставити тісто на півгодини в тепле місце і накрити рушником.

Потім розкачати тісто товщиною 3-4 см і склянкою вирізати пампухи. Залишити ще на 10-15 хвилин, щоб вони підійшли.

Смажити в гарячій олії з двох сторін.

3. Червоний борщ з грибами

Інгредієнти:

  • 2-3 картоплини;
  • 1 морква;
  • 1 цибулина;
  • 1 буряк;
  • 100 г печериць;
  • 100 г квасолі;
  • томатна паста;
  • оцет;
  • сіль, перець;
  • олія;
  • лавровий лист;
  • зелень.

Приготування:

Квасолю залити наніч водою. Вранці воду злити і відварити до готовності. Овочі почистити та помити. Картоплю нарізати кубиками, моркву та буряк натерти та тертці, цибулю порізати дрібненько. Гриби помити, почистити та нарізати тонкими шматочками.

У каструлю налити воду, додати 2-3 листочка лаврового листа і варити у ній нарізану картоплю.

Тим часом натертий буряк підсмажити на сковороді 4-5 хвилин і додати у каструлю до картоплі. Туди ж додати 2 ст.л. оцту (кислота збереже яскравий колір буряка).

На тій же сковорідці посмажити моркву, додати цибулю та печериці. Додати томатну пасту і протушкувати 2-3 хвилини на середньому вогні. Потім додати засмажку у каструлю.

Додати відварену квасолю у майже готовий борщ. За смаком посолити та поперчити. Варити на помірному вогні 10-15 хвилин. В кінці посипати зеленню. І готово!

4. Салат з буряка з сиром Фета

Інгредієнти:

  • 1 буряк (великий);
  • 100 г сиру Фета;
  • 150 г грецьких горіхів;
  • олія;
  • сіль, перець за смаком.

салат з буряка

Приготування:

Буряк запекти в духовці. Охолодити, очистити і натерти та тертці. Горіхи подрібнити. Сир нарізати на кубики.

Горіхи висипати до натертого буряка. Посолити, поперчити за смаком і полити олією. Добре розмішати і зверху посипати сиром Фета.
Смачного!

5. Салат з грибами та фасолею

Інгредієнти:

  • 3 картоплини;
  • 150 г шампіньйонів;
  • 100 г квасолі;
  • 1 морквина;
  • зелена цибуля;
  • сіль, перець за смаком;
  • олія.

Приготування:

Картоплю і моркву відварити. Охолодити, очистити і нарізати кубиками.

Гриби підсмажити на скворідці. Квасолю відварити в підсоленій воді та охолодити. Зелену цибулю дрібно нарізати.

Змішати всі інгредієнти. Додати сіль, перець, олію та розмішати. Зверху посипати зеленою цибулькою. Чудово смакує теплим.

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6. Картопля по-селянськи

Інгредієнти:

  • 500 г картоплі;
  • олія;
  • сіль;
  • спеції (паприка, куркума, прованські трави).

картопля по-селянськи

Приготування:

Картоплю добре помити і нарізати на довгі шматочки. Для цього картоплю розрізати навпіл, і кожну половинку розрізати на три частини.

Викласти нарізану картоплю у глибоку посудину, посипати сіллю, перцем, спеціями та полити олією. Добре розмішати і викласти на пергамент так, щоб кожен шматочок лежав окремо.

Випікати до готовності при 180 градусах.

7. Рибні котлети

Інгредієнти:

  • 600-700 г філе риби (хек, мінтай, щука);
  • 200 г цибулі;
  • 1 ст.л. манної крупи;
  • сіль, перець за смаком;
  • лимон;
  • прянощі для риби (коріандр, куркума, мелений мускатний горіх, карі);
  • борошно.

рибні котлети

Приготування:

Цибулю очистити та помити, нарізати невеликими шматочками. Очищене філе разом з цибулею пропустити через м'ясорубку або ж подрібнити у блендері.

Додати сіль, перець, спеції за смаком, манну крупу та добре вимішати. З утвореного фаршу сформувати невеликі кульки і легенько їх приплюснути. Обваляти кульки в борошні і смажити з двох сторін на розігрітій сковороді з олією.

8. Вареники з капустою та картоплею

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 3 ст просіяного борошна;
  • 3 ст.л. олії;
  • 1 ст. кип'ятку;
  • дрібка солі;

Для начинки:

  • картопляне пюре;
  • тушкована капуста.

вареники з капустою

Приготування:

Три склянки борошна висипати у миску, додати трошки солі та залити такою ж склянкою кип'ятку. Обережно змішати ложкою, а потім вимішати тісто руками. До майже готового тіста додати олію. Сфрмувати кулю та залишити тісто на декілька хвилин.

Розкатати тісто товщиною 1 см, вирізати склянкою кружечок і сформувати вареник з начинкою.

Варити у підсоленій воді до готовності.

9. Маринований оселедець

Інгредієнти:

  • 1 заморожений оселедець;
  • 1 л. води;
  • 1,5 ст.л. солі;
  • 1 ст.л. цукру;
  • лавровий лист;
  • 3 горошини духмяного перцю;
  • 1 бутон гвоздики.

Приготування:

Оселедець розморозити при кімнатній температурі. Очистити, видалити кістки та нарізати на шматочки.

У каструлю налити воду, додати усі спеції та довести до кипіння. Повністю охолодити. Рибу викласти в герметичний контейнер та залити її маринадом.

Залишити в холодильнику на 2-3 дні.

10. Соління

На столі у Святвечір зазвичай є соління (огірки, помідори, капуста, морква та навіть баклажани), які готуються завчасно.

11. Узвар

Інгредієнти:

  • 300 г сухофруктів (чорнослив, яблука, груші, курага, родзинки);
  • 3-4 л води;
  • цукор або мед за смаком.

узвар

Приготування:

Сухофрукти промити і залити на 15 хвилин теплою водою, потім воду злити.

Воду налити у каструлю, додати промиті сухофрукти і варити на повільному вогні 15-20 хвилин. Трохи охолодіть узвар і додайте мед або цукор. Узвар подавати до столу охолодженим.

12. Запечені яблука з прянощами

Інгредієнти:

  • 5-6 середніх яблук;
  • мед;
  • горіхи;
  • прянощі (кориця, кардамон, гвоздика).

Приготування:

Яблука добре промити і просушити. Вирізати хвостик та серцевину так, щоб товщина стінки яблука була приблизно 1-1,5 см.

Горіхи подрібнити. Прянощі помолоти. Змішати мед, прянощі та горіхи і викласти в середину яблука.

Запікати вдуховці 10 хвилин при 160 градусах.

Як приготувати кутю на Різдво: 7 рецептів святкової страви

Автор: Яна Мосійчук

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Все по темі:

Кутья, Святвечир, Рецепти.

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