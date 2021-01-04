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Понеділок, 04.01.2021
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Як приготувати кутю на Різдво: 7 рецептів святкової страви

Як приготувати кутю на Різдво: 7 рецептів святкової страви
Оновлено 18:44 Сьогодні Телеграф

7 січня православні християни відзначають свято Різдва Христового. А 6 січня відзначається Святвечір, який також називають Святим вечором.

За традицією на святковому столі має бути 12 пісних страв, головна з яких - кутя. Саме з неї і починається трапеза. Вважається, що чим багатша кутя, тим більше щастя і достатку чекає сім'ю в новому році. Тому рецептів святкової каші налічується велика кількість.

«Телеграф» пропонує Вашій увазі 7 цікавих рецептів святкової куті.

Інгредієнти для кожного варіанту ви можете побачити в зображенні нижче:

Кутя з рису з горіхами і сухофруктами

Готуємо продукти для куті: рис, курагу, родзинки без кісточок, сушений кизил, очищені волоські горіхи. Промиваємо і заливаємо окропом.

Розміщуємо рис в каструлю і заливаємо водою. Доводимо до кипіння. Після закипання промиваємо, відкинувши на сито.

Знову викладаємо рис в каструлю, заливаємо водою (великою кількістю), солимо і варимо рис до готовності (близько 20 хвилин на малому вогні, під кришкою). Коли рис буде готовий, промиваємо його.

Волоські горіхи злегка підсушуємо на гарячій сковороді (2-3 хвилин буде достатньо). Потім горіхи ламаємо на невеликі шматочки. Сухофрукти обсушуємо (можна скористатися паперовим рушником). Курагу і кизил нарізаємо.

Тепер з'єднуємо разом рис, курагу, родзинки, кизил і горіхи. За бажанням додаємо цукор або мед. Все перемішуємо.

Кутя з рису, з сухофруктами і волоськими горіхами готова.

Різдвяна кутя з перлової крупи, з узваром

Перлову крупу добре промити і замочити у воді на 6 годин або на ніч. Потім перловку потрібно знову добре помити, залити водою у співвідношенні 1 частина крупи на 2 частини води. Варити перловку 20-25 хвилин, до м'якості. Після закипання посолити. (Якщо немає часу на замочування крупи, то тоді потрібно збільшити кількість води і варити приблизно 40 хвилин.)

Зварену крупу відкинути на друшляк, щоб з неї стекла вся зайва рідина, якщо така залишилася.

Для узвару добре промити сухофрукти, залити їх водою і варити 30 хвилин. Потім підсолодити цукром або медом. Цукор можна додавати на будь-якому етапі приготування узвару, а ось мед - тільки в теплий узвар (приблизно 40 градусів), в гарячому узвар мед втратить свої корисні властивості. Дати узвар настоятися 2-3 години.

Мак залити водою (200 мл) і варити на помірному вогні без кипіння 20 хвилин. Якщо в маці залишилася вода, відкинути його на друшляк, щоб рідина скла. Перебити мак блендером або пропустити через м'ясорубку, або потовкти з цукром в ступці.

Ізюм залити окропом на 10 хвилин. Обсушити родзинки паперовими рушниками.

Горіхи крупно порубати, обсмажити на сковороді. За бажанням очистити горіхи від лушпиння, яка після обсмажування добре відходить.

У перлову крупу додати мед або цукор за смаком. Туди ж відправити перетертий мак, родзинки і горіхи. Частина родзинок і горіхів залишити для прикраси.

Кутю можна подавати, прикрасивши зверху родзинками, горіхами і медом, а можна залити узваром, хто як більше любить.

Кутя з рису з мигдалем і родзинками

Для приготування куті насамперед потрібно перебрати і ретельно промити рис. Залити його водою, довести до кипіння, відкинути на сито, знову облити холодною водою. Покласти в каструлю, залити водою. Довести до кипіння, посолити. Варити у великій кількості води до м'якості (10-15 хвилин). Відкинути на сито і остудити.

Мигдаль обшпарити, очистити від лушпиння, порубати або потовкти. Ізюм промити і обшпарити окропом.

У посуд, призначений під кутю викласти мигдаль. Додати цукровий пісок, за бажанням підлити трохи холодної кип'яченої води. Розмішати, з'єднати з приготованим рисом, а також вимитим, ошпарений і обсушеним родзинками без кісточок.

Перемішати, обровнять з боків, згладити верх, злегка посипати цукровим піском і подати.

Окремо, в соуснику або в стаканчиках можна подати молоко.

Кутя з рису, з апельсиновим соком

Рис добре промиваємо, пересипаємо в каструлю, в якій будемо варити. Заливаємо апельсиновим соком. Перемішуємо, ставимо на вогонь і варимо до готовності.

Фундук і мигдаль смажимо на сухій сковорідці або в мікрохвильовій печі, до готовності. Готовий мигдаль нарізаємо невеликими шматочками, так само нарізаємо і фундук. Пересипаємо все в тарілку.

Курагу нарізати невеликими шматочками. Подрібнюємо чорнослив.

У готовий рис висипаємо родзинки, курагу, чорнослив, подрібнений фундук, мигдаль, мед і добре перемішуємо.

Різдвяна кутя з рису готова. Вона виходить дуже смачною завдяки апельсиновому соку, смак незвичайний, з невеликою кислинкою. Спробуйте приготувати, Вам сподобається.

Кутя на Різдво, з пшениці

Для приготування куті з пшениці на Різдво зерна пшениці заливаємо холодною водою і залишаємо на ніч набухати. Потім воду зливаємо, пшеницю добре промиваємо.

Додаємо до пшениці воду в співвідношенні 1: 2 (500 мл). Варимо пшеницю до готовності, приблизно 1-1,5 години.

Обсмажені волоські горіхи рубаємо ножем. Мак і родзинки заливаємо окропом. Ми залишаємо на 10 хвилин.

До меду додаємо теплу воду (0,5 склянки) і перемішуємо до розчинення меду.

Зливаємо воду з маку і родзинок. До маку додаємо трохи медового сиропу. Подрібнюємо мак занурювальним блендером. (Також можна подрібнити мак за допомогою ступки або м'ясорубки.)

Зварену пшеницю промиваємо холодною водою, зливаємо воду за допомогою сита. Висипаємо пшеницю в миску. Додаємо до пшениці медовий сироп, мак, родзинки та волоські горіхи. Перемішуємо.

Пшенична кутя на Різдво готова.

Кутя з пшениці з маком

400 г пшениці перебрати, промити. Закип'ятити 2,5 л води. Включити духовку. Пшеницю всипати в окріп. Пшеницю довести до кипіння. Далі відкинути на друшляк (або сито), облити холодною водою. Підготовлену пшеницю скласти в каструлю (або горщик), залити холодною водою, закип'ятити. Посолити.

Каструлю щільно закрити кришкою і поставити в духовку (180 градусів), щоб упріла до м'якості (близько 30-40 хвилин). Після цього вийняти і остудити.

Закип'ятити чайник.

Тим часом вимити 1 склянку маку, обдати його окропом, а потім холодною водою. Воду злити. Мак викласти в ступку. Потовкти в ступці, поки не розітруться зернятка і маса не побіліє, додати 0,5 склянки цукрового піску або 100 г меду, при бажанні трохи солі. Перемішати.

Ретельно змішати підготовлений мак з пшеницею. Якщо кутя виявиться густа, підлити трохи остигнула води, в якій варилася пшениця. Або можна розбавити кутю узваром.

Кутя з пшениці з маком готова.

Кутя з пшениці (у мультиварці)

Пшеницю промиваємо, висипаємо в чашу мультиварки, заливаємо водою (на 1 частину пшениці - 5 частин води), солимо і ставимо в мультиварку на режим "Гасіння" на 2,5 години. Якщо у вас пшениця пропарена, то ставимо на режим "Каша" на 30-40 хвилин.

Мак і родзинки заливаємо окропом. Мак накриваємо, щоб краще набряк. Горіхи подрібнюємо ножем, або в ступці.

Коли мак набрякне (мінімум через годину, але можна і тоді, коли пшениця буде майже готова), зливаємо з нього воду, додаємо чайну ложку цукру, перетираємо мак за допомогою ступки до появи макового молока. З родзинок теж зливаємо воду.

У мед додаємо трохи окропу, щоб він став більш рідким.

Коли пшенична каша буде готова, додаємо до неї мед, родзинки, горіхи і мак. Гарненько перемішуємо кутю.

Різдвяна кутя з пшениці (у мультиварці) готова.

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Кутья, Різдво, Рецепти.

Автор:

Телеграф
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