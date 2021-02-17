Смак як у піцерії: простий рецепт ароматної піци на тонкому тісті

Ніжна, соковита й ароматна піца на тонкому тісті та з хрусткою скоринкою полюбилася кожному. Але не всі зможуть в домашніх умовах приготувати цю страву як з піцерії. Пропонуємо легкий поетапний рецепт смачної піци, яка точно вийде.
Інгредієнти:
Тісто:
Начинка:
Приготування:
Дріжджі розтерти разом з цукром і сіллю. Додати теплу воду і перемішати до однорідної консистенції. Після цього просіяти борошно і почати замішувати тісто. Коли інгредієнти стануть однорідною масою, додати масло і замісити м'яке, еластичне тісто.
Залишити в теплому місці на 20-30 хвилин, щоб тісто роздулося. Потім розкатати діаметром приблизно 30 см.
Готове тісто змастити улюбленим соусом або кетчупом. Зверху добре затерти сиром - в цьому весь секрет смачної піци. Начинку тонко нарізати та викласти спочатку помідори, потім шинку, перець і печериці.
Випікати при температурі 220 градусів приблизно 10 хвилин. Смачного!