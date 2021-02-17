Смак як у піцерії: простий рецепт ароматної піци на тонкому тісті

Ніжна, соковита й ароматна піца на тонкому тісті та з хрусткою скоринкою полюбилася кожному. Але не всі зможуть в домашніх умовах приготувати цю страву як з піцерії. Пропонуємо легкий поетапний рецепт смачної піци, яка точно вийде.

Інгредієнти:

Тісто:

Дріжджі (пресовані) - 6 г;

Вода (тепла) - 70 г;

Цукор - 0,5 ч.л;

Сіль щіпка;

Борошно - 125 г;

Масло - 1 ст. л.

Начинка:

Соус або кетчуп;

Шинка - 100 г;

Помідори - 1 шт;

Печериці - 1 шт%

Твердий сир - 100 г

Солодкий перець - 1 шт.

Приготування:

Дріжджі розтерти разом з цукром і сіллю. Додати теплу воду і перемішати до однорідної консистенції. Після цього просіяти борошно і почати замішувати тісто. Коли інгредієнти стануть однорідною масою, додати масло і замісити м'яке, еластичне тісто.

Залишити в теплому місці на 20-30 хви лин, щоб тісто роздулося. Потім розкатати діаметром приблизно 30 см.

Готове тісто змастити улюбленим соусом або кетчупом. Зверху добре затерти сиром - в цьому весь секрет смачної піци. Начинку тонко нарізати та викласти спочатку помідори, потім шинку, перець і печериці.

Випікати при температурі 220 градусів приблизно 10 хвилин. Смачного!