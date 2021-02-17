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Смак як у піцерії: простий рецепт ароматної піци на тонкому тісті

Смак як у піцерії: простий рецепт ароматної піци на тонкому тісті
Оновлено 12:37 Сьогодні Телеграф

Ніжна, соковита й ароматна піца на тонкому тісті та з хрусткою скоринкою полюбилася кожному. Але не всі зможуть в домашніх умовах приготувати цю страву як з піцерії. Пропонуємо легкий поетапний рецепт смачної піци, яка точно вийде.

Інгредієнти:

Тісто:

  • Дріжджі (пресовані) - 6 г;
  • Вода (тепла) - 70 г;
  • Цукор - 0,5 ч.л;
  • Сіль щіпка;
  • Борошно - 125 г;
  • Масло - 1 ст. л.

Начинка:

  • Соус або кетчуп;
  • Шинка - 100 г;
  • Помідори - 1 шт;
  • Печериці - 1 шт%
  • Твердий сир - 100 г
  • Солодкий перець - 1 шт.

Приготування:

Дріжджі розтерти разом з цукром і сіллю. Додати теплу воду і перемішати до однорідної консистенції. Після цього просіяти борошно і почати замішувати тісто. Коли інгредієнти стануть однорідною масою, додати масло і замісити м'яке, еластичне тісто.

Залишити в теплому місці на 20-30 хвиПриготування піци вдомалин, щоб тісто роздулося. Потім розкатати діаметром приблизно 30 см.

Готове тісто змастити улюбленим соусом або кетчупом. Зверху добре затерти сиром - в цьому весь секрет смачної піци. Начинку тонко нарізати та викласти спочатку помідори, потім шинку, перець і печериці.

Випікати при температурі 220 градусів приблизно 10 хвилин. Смачного!

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Яна Мосійчук
Автор: Яна Мосійчук
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Рецепти, Піці, Домашня кухня.
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