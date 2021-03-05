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П'ятниця, 05.03.2021
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Найкращий подарунок до 8 березня: простий рецепт торта, що здивує кохану жінку

Найкращий подарунок до 8 березня: простий рецепт торта, що здивує кохану жінку
07:47 Сьогодні Телеграф

Зовсім скоро ми будемо відзначати всім відоме жіноче свято - 8 березня. Зазвичай в цей день чоловіки намагаються здивувати мам, бабусь, сестер і других половинок оригінальним подарунком. Але старе-добре правило "найкращий подарунок - зроблений власними руками" ніхто не скасовував. А презент у вигляді смачного свіжого десерту, та ще й приготованого дбайливим чоловіком, точно може підкорити серце жінки. Для сміливців, здатних дивувати, "Телеграф" підготував простий рецепт смачного торта у вигляді цифри вісім, який точно приведе в захват будь-яку жінку.

Інгредієнти:

Тісто:

  • 12 ст.л. молока;
  • 300 г цукру;
  • 100 г масла;
  • 4 ст. л. меду;
  • 1 ч.л. соди (не гасити оцтом);
  • 2 яйця;
  • 2 ч.л. какао;
  • 600 г борошна (може бути й більше).

Крем:

  • 200 г цукрова пудра;
  • 300 г вершків 33%;
  • 300 г вершкового сиру (маскарпоне або будь-який інший).

Приготування:

Молоко, масло, цукор, мед і соду змішати в одній каструлі та довести до кипіння. Не кип'ятити! Дати трохи охолонути.

В окремому посуді збити яйце (можна міксером). До яєць додати вже охолоджену суміш. Перемішати до однорідності. Поступово ввести просіяне борошно і какао до утворення тіста.

Готове тісто розгортаємо товщиною 5-7 мм і вирізаємо цифру вісім (3 шт.). Краще зробити трафарет з паперу або картону.

Вирізану цифру проколоти виделкою. Випікати цифру при 180 ° орієнтовно 4-5 хвилин до легкого рум'янця.

Коржі охолодити, після чого можна збирати торт.

Для приготування крему:

Вершки трохи збити блендером і частинами досипати просіяну цукрову пудру. Важливо не перезбити вершки!

Маскарпоне викласти в глибоку миску і порціями додавати в нього вершки, при цьому постійно перемішувати. Крем готовий!

Корж покласти на картонну підкладку. І по всій площі коржа зробити кремові краплі за допомогою кондитерського мішка.

Зверху викладаємо ще один корж і знову висаджуємо крем. Прикрасити можна ягодами, фруктами, солодощами та квітами.

Смак як у піцерії: простий рецепт ароматної піци на тонкому тесті

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Яна Мосійчук
Автор: Яна Мосійчук
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Торт, 8 березня, Рецепти, Десерти.
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