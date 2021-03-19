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П'ятниця, 19.03.2021
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Крем-суп: 3 простих рецепти, які точно вас вразять

Крем-суп: 3 простих рецепти, які точно вас вразять
10:08 Сьогодні Телеграф

З приходом весни та тепла все більше хочеться їсти легкі та корисні страви. Саме тому «Телеграф» підготував для вас підбірку простих, але надзвичайно смачних рецептів крем-супів.

Крем-суп зі шпинату

Інгредієнти:

  • Картопля - 400 г;
  • Кабачок - 100 г;
  • Цибуля ріпчаста – 0,5 шт;
  • Шпинат - 150 г;
  • Куряче м'ясо - 100-120 г;
  • Сіль, перець за смаком;
  • Мускатний горіх (дрібка) ;
  • Базилік свіжий.

Приготування:

Порізати кубиками картоплю і кабачок, і варити на середньому вогні разом з цибулиною до готовності.
Дістати цибулю.

Шпинат добре промити та порізати шматочками, додати в каструлю і проварити ще 2-3 хвилини.

Тим часом м'ясо курки порізати кубиками й обсмажити на сковорідці до готовності.

В каструлю додати сіль, перець, мускатний горіх і збити все блендером до однорідної консистенції.

Перед подачею в тарілку додати декілька шматочків м'яса і прикрасити листочками базиліку.

Смачного!

Крем-суп з креветками

Інгредієнти:

  • Картопля – 400 г;
  • Морква (невелика) – 1 шт;
  • Цибуля ріпчаста – 0,5 шт;
  • Креветки – 10 шт;
  • Вершки 20% - 130 мл;
  • Сіль, перець за власним смаком;
  • Оливкова олія – 2 ст. л;
  • Пармезан – 30-50 г;
  • Плавлений сир – 70 г.

Приготування:

Моркву, картоплю та цибулю почистити, помити, нарізати невеликими шматочками й варити до готовності.

Коли овочі зваряться, додати вершки та нарізаний кубиками плавлений сир. Варити на повільному вогні 4-5 хвилин. Після цього додати спеції та збити все блендером до однорідності.

На сковороду налити оливкову олію та посмажити креветки з обох сторін протягом 3-4 хвилин.

Крем-суп налити в глибоку тарілку, обережно покласти туди креветки, посипати тертим пармезаном і можна смакувати!

Сирний крем-суп

Інгредієнти:

  • Картопля - 350 г;
  • Морква – 1 шт;
  • Куряче м'ясо – 120-150 г;
  • Цибуля ріпчаста – 0,5 шт;
  • Плавлений сирок – 150 г;
  • Сіль, перець за смаком;
  • Куркума мелена – дрібка.

Приготування:

Овочі почистити, помити, нарізати невеликими шматочками й варити на середньому вогні до готовності.

Тим часом м’ясо помити й нарізати кубиками, і обсмажити на сковороді на помірному вогні.

Коли овочі зваряться, додати спеції та натерти плавлений сирок. Все розмішати та збити блендером до однорідної консистенції.

Суп налити у глибоку тарілку і додати декілька шматочків курячого м’яса.

Готово!

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Яна Мосійчук
Автор: Яна Мосійчук
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Кулинария, Крем-суп, Рецепти, Пригототування.
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