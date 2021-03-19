Крем-суп: 3 простих рецепти, які точно вас вразять

З приходом весни та тепла все більше хочеться їсти легкі та корисні страви. Саме тому «Телеграф» підготував для вас підбірку простих, але надзвичайно смачних рецептів крем-супів.
Інгредієнти:
Приготування:
Порізати кубиками картоплю і кабачок, і варити на середньому вогні разом з цибулиною до готовності.
Дістати цибулю.
Шпинат добре промити та порізати шматочками, додати в каструлю і проварити ще 2-3 хвилини.
Тим часом м'ясо курки порізати кубиками й обсмажити на сковорідці до готовності.
В каструлю додати сіль, перець, мускатний горіх і збити все блендером до однорідної консистенції.
Перед подачею в тарілку додати декілька шматочків м'яса і прикрасити листочками базиліку.
Смачного!
Інгредієнти:
Приготування:
Моркву, картоплю та цибулю почистити, помити, нарізати невеликими шматочками й варити до готовності.
Коли овочі зваряться, додати вершки та нарізаний кубиками плавлений сир. Варити на повільному вогні 4-5 хвилин. Після цього додати спеції та збити все блендером до однорідності.
На сковороду налити оливкову олію та посмажити креветки з обох сторін протягом 3-4 хвилин.
Крем-суп налити в глибоку тарілку, обережно покласти туди креветки, посипати тертим пармезаном і можна смакувати!
Інгредієнти:
Приготування:
Овочі почистити, помити, нарізати невеликими шматочками й варити на середньому вогні до готовності.
Тим часом м’ясо помити й нарізати кубиками, і обсмажити на сковороді на помірному вогні.
Коли овочі зваряться, додати спеції та натерти плавлений сирок. Все розмішати та збити блендером до однорідної консистенції.
Суп налити у глибоку тарілку і додати декілька шматочків курячого м’яса.
Готово!