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Корисні цукерки з курагою: простий рецепт на 30 хвилин

Корисні цукерки з курагою: простий рецепт на 30 хвилин
Оновлено 11:47 Сьогодні Телеграф

Полюбляєте солодке, але боїтесь набрати зайвих кілограмів? Не варто! "Телеграф" підготував для вас простий рецепт надзвичайно смачних та корисних цукерок, які точно не зашкодять фігурі.

Інгредієнти:

  • Солоний арахіс - 100 г;
  • Курага - 220 г;
  • Вода - 2-3 ст. л;
  • Чорний шоколад - 100 г;
  • Олія оливкова - 2 ч. л.

Приготування:

Курагу промити та просушити. В блендері подрібнити горіхи (на невеликі шматочки), а потім подрібнити курагу до однорідної каши, попередньо додавши воду.

В глибокій посудині змішати подрібнені курагу та горіхи, сформувати кульки та залишити їх в морозилці на 5-10 хвилин.

Тим часом, імпульсами розтопити половину шоколаду, а потім додати решту. Добре перемішати, щоб весь шоколад розтопився. В кінці додати олію і знову перемішати.

Кожну кульку покрити шоколадом і знову залишити в морозилці на 10-15 хвилин. І цукерки готові! Смачного!

Пишні та ніжні кекси з ягодами: три простих поетапних рецепти

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Яна Мосійчук
Автор: Яна Мосійчук
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Рецепти, Десерти, Шоколадні цукерки.
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