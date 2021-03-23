Корисні цукерки з курагою: простий рецепт на 30 хвилин

Полюбляєте солодке, але боїтесь набрати зайвих кілограмів? Не варто! "Телеграф" підготував для вас простий рецепт надзвичайно смачних та корисних цукерок, які точно не зашкодять фігурі.
Інгредієнти:
Приготування:
Курагу промити та просушити. В блендері подрібнити горіхи (на невеликі шматочки), а потім подрібнити курагу до однорідної каши, попередньо додавши воду.
В глибокій посудині змішати подрібнені курагу та горіхи, сформувати кульки та залишити їх в морозилці на 5-10 хвилин.
Тим часом, імпульсами розтопити половину шоколаду, а потім додати решту. Добре перемішати, щоб весь шоколад розтопився. В кінці додати олію і знову перемішати.
Кожну кульку покрити шоколадом і знову залишити в морозилці на 10-15 хвилин. І цукерки готові! Смачного!